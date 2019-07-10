«Это мистика»: мама девочки, погибшей от удара током, попросила помощи

Полиция выясняет обстоятельства трагедии, которая произошла в селе Новое Переславского района. Там 7 июля обнаружили тело 11-летней девочки.

Источник 76.RU сообщил, что девочку обнаружили в сарае возле дома по улице Молодёжной. Девочку ударило током.

Как нам рассказала мама погибшей девочки, её семья пять лет назад переехала в Россию из Украины. Всего у женщины было семь детей.

— Это несчастный случай... Мистика... — сказала женщина про трагедию, которая произошла в её семье.

Последнее время семью преследуют несчастья. Убитая горем мать рассказала, что недавно её сократили на работе. Также ей требуется помощь в оформлении документов на гражданство России.