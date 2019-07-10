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«Это мистика»: мама девочки, погибшей от удара током, попросила помощи

Трагедия произошла в Переславском районе Ярославской области

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У женщины было семь детей

Фото: Александра Савельева, OK.ru

Полиция выясняет обстоятельства трагедии, которая произошла в селе Новое Переславского района. Там 7 июля обнаружили тело 11-летней девочки.

Источник 76.RU сообщил, что девочку обнаружили в сарае возле дома по улице Молодёжной. Девочку ударило током.

Как нам рассказала мама погибшей девочки, её семья пять лет назад переехала в Россию из Украины. Всего у женщины было семь детей.

— Это несчастный случай... Мистика... — сказала женщина про трагедию, которая произошла в её семье.

Последнее время семью преследуют несчастья. Убитая горем мать рассказала, что недавно её сократили на работе. Также ей требуется помощь в оформлении документов на гражданство России.

— По факту гибели ребёнка собран материал проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировали произошедшее в УМВД по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (5)

груз 200
10 июл 2019 в 13:35

ну вот ввп всех переиграл как всегда. обещал денег и гражданство а дал мало. надо было в ес вам ехать.

Гость я
10 июл 2019 в 14:00

В чем мистика?

Гость
10 июл 2019 в 13:48

Как это было семь детей? А сколько осталось , боюсь спросить? Раз мистика их преследует...