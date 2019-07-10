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В Ярославской области в сарае обнаружили тело 11-летней девочки

Почему произошла трагедия

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Девочка жила в многодетной семье

Фото: Александра Савельева

Ужасная трагедия произошла в многодетной семье из села Новое Переславского района. Там погибла 11-летняя девочка.

— Тело обнаружили 7 июля в сарае возле дома по улице Молодёжной. Ребёнок умер в результате несчастного случая. Девочку ударило током, — рассказал источник 76.RU.

Вероятнее всего, ребёнок просто играл возле дома. Всего месяц назад у девочки был день рождения.

Как нам стало известно, многодетная семья на учёте не состоит.

Позже нам удалось связаться с мамой погибшей девочки, женщина попросила помощи.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
10 июл 2019 в 11:02

очень жаль, умерла по недосмотру