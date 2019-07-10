В Ярославской области в сарае обнаружили тело 11-летней девочки

Ужасная трагедия произошла в многодетной семье из села Новое Переславского района. Там погибла 11-летняя девочка.

— Тело обнаружили 7 июля в сарае возле дома по улице Молодёжной. Ребёнок умер в результате несчастного случая. Девочку ударило током, — рассказал источник 76.RU.

Вероятнее всего, ребёнок просто играл возле дома. Всего месяц назад у девочки был день рождения.

Как нам стало известно, многодетная семья на учёте не состоит.

Позже нам удалось связаться с мамой погибшей девочки, женщина попросила помощи.