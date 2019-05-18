В Ярославской области в крупном пожаре сгорела семья

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Подробности страшного происшествия
Завалы разбирали всю ночь
Страшный пожар случился сегодня около часа ночи в частном доме в селе Покров Даниловского района. Огонь унёс жизни сразу четверых людей. В пожаре погибли хозяйка дома и ее трое сыновей в возрасте от 35 до 45 лет. В доме также находились мужчина, 22-летняя женщина и двое детей. Одному ребёнку потребовалась помощь медиков. Он получил 3% ожогов. Жизни и здоровью остальных сейчас ничего не угрожает.
Потушить пламя удалось спустя полчаса. О полной ликвидации пожара и разборе завалов спасатели сообщили в 8:10.
— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
На месте пожара работают следователи. В ближайшее время они установят причины возгорания.
Недавно в Ярославской области загорелся частный деревянный дом. Его тушили почти семь часов.