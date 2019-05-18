В Ярославской области в крупном пожаре сгорела семья

Страшный пожар случился сегодня около часа ночи в частном доме в селе Покров Даниловского района. Огонь унёс жизни сразу четверых людей. В пожаре погибли хозяйка дома и ее трое сыновей в возрасте от 35 до 45 лет. В доме также находились мужчина, 22-летняя женщина и двое детей. Одному ребёнку потребовалась помощь медиков. Он получил 3% ожогов. Жизни и здоровью остальных сейчас ничего не угрожает.



Потушить пламя удалось спустя полчаса. О полной ликвидации пожара и разборе завалов спасатели сообщили в 8:10.

