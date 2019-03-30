«Схватил меня за голову и стал дергать»: мужчина набросился на девушку, не уступившую ему на дороге

Скандальные разборки между автомобилистами на дороге произошли в центре Ярославля на улице Салтыкова-Щедрина. Там не смогли разъехаться взрослый мужчина на иномарке и 24-летняя девушка на «Ладе».



— По правилам он должен был уступить дорогу, — уверена Наталья, которая ехала на «Ладе-Калине». — Но делать он этого явно не хотел. Я показывала ему в лобовое руками, чтобы он сместился в свою полосу, а он стал газовать на меня. Я решила не рисковать и сама сместилась в его полосу.

