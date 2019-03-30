30 марта суббота
СЕЙЧАС +5°С
usd 64.73
eur 72.72
  • 26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    23 марта 2019

    Вы читаете лучших!

    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

    12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +5°С
usd 64.73
eur 72.72
Происшествия

«Схватил меня за голову и стал дергать»: мужчина набросился на девушку, не уступившую ему на дороге

Подробности истории, как взрослый мужчина из иномарки набросился на девушку из «Лады»

Поделиться

2 307
18 Обсудить

Все новости

Все новости

Инцидент произошёл возле дома № 46 на улице Салтыкова-Щедрина

Фото: читатель 76.RU, личный архив пострадавшей

Скандальные разборки между автомобилистами на дороге произошли в центре Ярославля на улице Салтыкова-Щедрина. Там не смогли разъехаться взрослый мужчина на иномарке и 24-летняя девушка на «Ладе».

— По правилам он должен был уступить дорогу, — уверена Наталья, которая ехала на «Ладе-Калине». — Но делать он этого явно не хотел. Я показывала ему в лобовое руками, чтобы он сместился в свою полосу, а он стал газовать на меня. Я решила не рисковать и сама сместилась в его полосу.

Наталья написала заявление в полицию

Фото: личный архив пострадавшей

Но на этом всё не закончилось. Мужчина почему-то разозлился и пошёл разбираться с девушкой.

— Я думала, что он хочет поговорить и открыла окно, — описывает происходящее девушка. — Он просунул руку в мою машину, схватил меня за волосы и стал дергать мою голову в разные стороны. Я кричала ему, чтобы он отпустил, он что-то кричал на меня, но я уже была в состоянии шока и не слышала, что он кричал. Потом он схватил меня за левую руку, что-то кричал и дергал мою руку, поцарапал своим перстнем мне пальцы.

Видео: читатель 76.RU

Сильных увечий мужчина девушке не нанёс, но Наталья всё равно написала на него заявление в полицию.

— Личность мужчины установлена, по данному факту проводится проверка, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

В ближайшие дни станет известно, какое наказание за своё агрессивное поведение понесёт водитель иномарки.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

авторазборкипроисшествия

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
30 март 2019 в 12:30

Блондинка же

пессимист
30 март 2019 в 14:23

Весна пришла вместе с паранойей. Товарищ свое где нибудь выпросит.

Инженер1
30 март 2019 в 13:32

Экономика слаборазвитых стран приводит к неравенству. Неравенство порождает агрессию сильных к слабым. В США эту проблему решил полковник Кольт, выпуском револьвера.

Последние новости