«Схватил меня за голову и стал дергать»: мужчина набросился на девушку, не уступившую ему на дороге

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23 марта 2019
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12 декабря 2018
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Инцидент произошёл возле дома № 46 на улице Салтыкова-Щедрина
Фото: читатель 76.RU, личный архив пострадавшей
Скандальные разборки между автомобилистами на дороге произошли в центре Ярославля на улице Салтыкова-Щедрина. Там не смогли разъехаться взрослый мужчина на иномарке и 24-летняя девушка на «Ладе».
— По правилам он должен был уступить дорогу, — уверена Наталья, которая ехала на «Ладе-Калине». — Но делать он этого явно не хотел. Я показывала ему в лобовое руками, чтобы он сместился в свою полосу, а он стал газовать на меня. Я решила не рисковать и сама сместилась в его полосу.
Но на этом всё не закончилось. Мужчина почему-то разозлился и пошёл разбираться с девушкой.
— Я думала, что он хочет поговорить и открыла окно, — описывает происходящее девушка. — Он просунул руку в мою машину, схватил меня за волосы и стал дергать мою голову в разные стороны. Я кричала ему, чтобы он отпустил, он что-то кричал на меня, но я уже была в состоянии шока и не слышала, что он кричал. Потом он схватил меня за левую руку, что-то кричал и дергал мою руку, поцарапал своим перстнем мне пальцы.
Видео: читатель 76.RU
Сильных увечий мужчина девушке не нанёс, но Наталья всё равно написала на него заявление в полицию.
— Личность мужчины установлена, по данному факту проводится проверка, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.
В ближайшие дни станет известно, какое наказание за своё агрессивное поведение понесёт водитель иномарки.