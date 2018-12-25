Записывали свою кражу на видео: в Ярославле ищут похитителей гирлянд

Трое парней отодрали светодиодное украшение
В Ярославле ищут троих парней, которые отодрали огромную светодиодную гирлянду в центре города. Светящееся украшение сверкало в одной из арок на улице Комсомольской. В этой же арке установлены уличные камеры видеонаблюдения, которые записали все действия похитителей.
— Просим помощи в поиске молодых людей с низкой социальной ответственностью, которых вы увидите на видео, — опубликовали в группе «Подслушано в Ярославле». — В ролике видим, как совершают кражу светодиодного освещения арки на улице Комсомольской. Если кто узнал свое чадо или знакомого, прошу убедить их восстановить освещение, и тогда заберем заявление из полиции.
На кадрах также видно, как молодые люди записывали все свои действия на телефон.
В полиции по запросу 76.RU проверяют, действительно ли было обращение о похищении гирлянды.
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