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Записывали свою кражу на видео: в Ярославле ищут похитителей гирлянд

Подростки отодрали огромное светодиодное украшение

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Трое парней отодрали светодиодное украшение

Фото: Кадр с видео «Подслушано в Ярославле»/vk.com

В Ярославле ищут троих парней, которые отодрали огромную светодиодную гирлянду в центре города. Светящееся украшение сверкало в одной из арок на улице Комсомольской. В этой же арке установлены уличные камеры видеонаблюдения, которые записали все действия похитителей.

— Просим помощи в поиске молодых людей с низкой социальной ответственностью, которых вы увидите на видео, — опубликовали в группе «Подслушано в Ярославле». — В ролике видим, как совершают кражу светодиодного освещения арки на улице Комсомольской. Если кто узнал свое чадо или знакомого, прошу убедить их восстановить освещение, и тогда заберем заявление из полиции.

На кадрах также видно, как молодые люди записывали все свои действия на телефон. 

В полиции по запросу 76.RU проверяют, действительно ли было обращение о похищении гирлянды.

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
25 дек 2018 в 11:12
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Как всегда - жмотятся на камеры HD. Вот сами пусть и ищут.
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