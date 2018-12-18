Мужчина остался лежать на переходе: на трассе в Ярославской области насмерть сбили пешехода

Сегодня рано утром на трассе в Некрасовском районе насмерть сбили человека. Погибшим оказался 65-летний мужчина.

Пешеход скончался на месте. Его тело лежало прямо на пешеходном переходе. Вероятнее всего, мужчина стал перебегать дорогу рядом с пешеходным переходом, было ещё темно, и водитель «Рено» его не заметил.

— ДТП произошло 18 декабря около 7:50 в районе деревень Протасьево и Суворово. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.