Мужчина остался лежать на переходе: на трассе в Ярославской области насмерть сбили пешехода

Погибшим оказался 65-летний мужчина
Сегодня рано утром на трассе в Некрасовском районе насмерть сбили человека. Погибшим оказался 65-летний мужчина.
Видео: Александр Тихонов/Vk.com
Пешеход скончался на месте. Его тело лежало прямо на пешеходном переходе. Вероятнее всего, мужчина стал перебегать дорогу рядом с пешеходным переходом, было ещё темно, и водитель «Рено» его не заметил.
— ДТП произошло 18 декабря около 7:50 в районе деревень Протасьево и Суворово. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В эти выходные под колёса такси попала пенсионерка. Женщина, к сожалению, погибла на месте.
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