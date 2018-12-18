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Происшествия

Мужчина остался лежать на переходе: на трассе в Ярославской области насмерть сбили пешехода

Очевидцы засняли на видео последствия ДТП

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Погибшим оказался 65-летний мужчина

Фото: Александр Тихов

Сегодня рано утром на трассе в Некрасовском районе насмерть сбили человека. Погибшим оказался 65-летний мужчина.

Видео: Александр Тихонов/Vk.com

Пешеход скончался на месте. Его тело лежало прямо на пешеходном переходе. Вероятнее всего, мужчина стал перебегать дорогу рядом с пешеходным переходом, было ещё темно, и водитель «Рено» его не заметил.

— ДТП произошло 18 декабря около 7:50 в районе деревень Протасьево и Суворово. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В эти выходные под колёса такси попала пенсионерка. Женщина, к сожалению, погибла на месте.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

ЯрославльДТП

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
Царь гора
18 дек 2018 в 12:11
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Водятел не виноват это пешеход ходил по переходу вот его он и убил.
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