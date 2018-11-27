Квартира полностью выгорела

В доме с чёрными окнами в посёлке Медягино пожарные выгребают осколки, полиция опрашивает соседей, над посёлком стоит запах гари. И горя. Здесь сегодня в сгоревшей на первом этаже квартире погибли трое детей.



— Мы на третьем живём. И выйти-то нельзя было. Через 15 минут приехали пожарные, быстро потушили. Машин шесть было: одна тушила, другие спасали людей, — рассказала жительница дома. И прибавила: — В одной из квартир евроремонт был…



Кажется, местные сейчас готовы говорить о чём угодно — лишь бы заглушить боль потери. Весь посёлок любил и жалел трёх девочек, погибших в этом страшном пожаре. Девочки — две сестрёнки-близняшки (еще грудные) и сестра постарше — сгорели заживо, запертые мамой в доме.



Огонь полыхнул не на кухне, а в комнате. Что там могло загореться? Могли ли дети, старшая из которых только начала ходить, сами что-то поджечь? Или мама оставила что-то тлеющее в доме? На эти вопросы пока нет ответов…



Известно, что мама Ольга пошла в школу за дочкой-первоклашкой. Школа рядом, видимо, решила, что успеет обернуться туда-обратно. Не успела… Младшие погибли сразу, третьего ребёнка отвезли в больницу, но спасти её врачи уже не смогли.



У подъезда дома — толпа. Охают, утирают слёзы. Судачат о семье. Семью, пусть и без отца, но большую (у мамы восемь детей, на четырёх старших она лишена родительских прав) — в посёлке знали хорошо. Приходилось всё время помогать детям. Ольга жила без мужа, но иногда приходил сожитель на ночь. Не пила и не курила. Но не работала.



На месте работает полиция

— Это самая непутная семья. Сама мать до сих пор ходит в магазин в сапогах резиновых. Что дадут жители для деток, то и наденет, — рассказала местная жительница Ирина Бакланова.



Бабушки перешептываются — пожар в семье случается не в первый раз. До этого Ольга жила в другой деревне, тогда ещё с мужем. И в их доме вспыхнул пожар. Дом тогда сгорел дотла. В огне погиб муж Ольги. И вот трагедия повторилась уже в квартире, доставшейся от матери…



Известно, что семья состояла на учёте в органах опеки.



— Да опека к ним давно не ходила, — говорят местные.



Собственно, и о пожаре чиновники узнали из интернета.



Как произошла трагедия и кто в этом виноват, теперь разберется Следственный комитет. Уже возбуждено уголовное дело.

Сегодняшняя история, к сожалению, напомнила о другой трагедии — кажется, точно такой же. Тогда в Тутаеве мама заперла детей в квартире, и когда начался пожар, они не смогли выбраться.

Онлайн-трансляция с места трагедии.