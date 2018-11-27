В пожаре погибли трое детей

Стали известны подробности сегодняшнего страшного пожара, в котором погибли трое малышей. Как нам рассказали жители села Медягино, где и произошла трагедия, дети в это время были одни дома. Мать ушла из дома, заперев за собой дверь.



— Двоим всего по восемь месяцев, девочки-двойняшки. Третья постарше была…. Мать нигде не работает. Жила без мужа. У неё несколько детей находятся в детдоме. Семья состоит на учёте в органах опеки, — рассказывает жительница села Медягино Ксения.



По словам Ксении, вся деревня жалела малышей, поэтому помогала с одеждой и продуктами.



Сейчас следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.



В местной администрации нам сказали, что глава Кузнечихинского поселения экстренно собирает рабочую группу.



— Все вопросы после окончания заседания. Сейчас будем решать вопрос о предоставлении временного жилья пострадавшим, — рассказал заместитель главы Александр Смирнов.



Пожар произошёл сегодня в 12 часов дня. Спасатели около часа боролись с огнём. По их словам, огонь уничтожил почти всю квартиру.



Эта трагедия, к сожалению, далеко не единственная в Ярославской области. В прошлом году в Тутаеве произошло практически то же самое: 20-летняя женщина заперла дома двоих маленьких дочек, двух и четырёх лет. Малышки нашли спички и подожгли их. Маленькие девочки сгорели заживо. По словам спасателей, их тела нашли под столом. Малышки погибли, прижавшись друг к другу.