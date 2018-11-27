Сейчас на месте работают правоохранительные органы

Такого ужаса в селе Медягино Ярославского района не помнит никто. Рядом с трёхэтажным кирпичным домом толпятся люди, работают следователи, полиция и спасатели. Сегодня днём в пожаре, который начался в квартире на первом этаже, погибли трое малышей.



Жители села рассказали 76.ru, что трагедия случилась в семье, которая состояла на учёте в органах опеки. У матери погибших ещё несколько детей находятся в детском доме. Возможно, это и спасло им жизнь.



Мы позвонили в управление образования администрации Ярославского муниципального района. Оказалось, что чиновники не знают, в какой семье произошла трагедия.



— Мы узнали о случившемся из интернета. Пока ничего сказать не можем, — ответила нам главный специалист отдела по опеке и попечительству Ирина Шонкина.



— Но ведь у женщины ещё несколько детей в детском доме. Наверняка органы опеки курировали эту семью. Разве нет? — спросили мы у Ирины Валентиновны.



— Мы ничего ещё не знаем. Попробуйте позвонить завтра, — ответила нам чиновница.



Напомним, трагедия произошла сегодня около 12 часов дня. По словам жителей села, в огне погибли две восьмимесячные девочки-двойняшки и их старшая сестра. Малышке тоже не было и трёх лет. Мать оставила их дома одних, заперев дверь. Сейчас мы ведём онлайн-трансляцию с места происшествия.

