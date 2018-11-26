Родители советуют друг другу встречать детей из школы

Родители учеников школы № 48, которая находится в Заволжском районе Ярославля, продолжают обсуждать эксгибициониста, который накануне напугал около учебного заведения первоклассниц. Они строят разные версии и советуют друг другу провожать детей в школу и встречать после уроков.



— Мы знаем, что полицейские опрашивали первоклассниц и те рассказали о случившемся, — говорит мама семилетней ученицы. — Настораживает, что школа об этом умалчивает — у нас нет никакой информации.



В администрации учебного заведения и правда на эту тему распространяться не желают.



— Мы сообщили в полицию, они и разберутся, — рассказала о принятых мерах безопасности директор школы № 48 Ирина Журина.



Информация дошла уже и до 52-й школы, которая находится неподалёку. Мы накануне рассказывали, как эксгибиционист возле школы заманивал к себе первоклассниц.

