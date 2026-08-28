Билеты на концерты будут продавать по-новому? Что предложили после скандала с шоу Канье Уэста

Любителей концертов хотят защитить от отмен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Правила продажи билетов на зрелищные мероприятия хотят пересмотреть. С соответствующим предложением после скандальной ситуации вокруг концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге выступил Союз потребителей России.

Авторы инициативы предлагают разрешить продажу билетов только после подтверждения основных договоренностей. В их числе соглашение с площадкой и артистами, а при необходимости и согласование с властями. По мнению Союза потребителей, это поможет защитить зрителей от недобросовестных организаторов и финансовых схем, пишут «Известия».

Также Союз потребителей России требует ликвидировать существующую лазейку с так называемыми акционными невозвратными билетами. Сейчас действующие нормы позволяют организаторам лишать покупателей права на возврат денег даже при символической скидке в 1%. В качестве решения инициаторы предлагают либо полностью отменить эту норму, либо ввести для нее жесткие регламенты с обязательным и максимально заметным предупреждением о невозможности возврата билета.

Обращение с инициативой об изменении порядка проведения концертов авторы направили в Министерство культуры РФ, а также в профильные комитеты Совета Федерации и Государственной Думы РФ.

Поводом для пересмотра правил продажи билетов послужил инцидент со сбором средств на два концерта Канье Уэста, анонсированных на 10 и 11 октября 2026 года на петербургской «Газпром Арене». Продажи билетов, стартовавшие 17 августа, вызвали огромный ажиотаж, и большая часть мест была раскуплена. Однако уже 24 августа руководство стадиона официально заявило, что никакого договора аренды с организатором шоу — компанией Say Agency — подписано не было, поэтому мероприятие состояться не может.