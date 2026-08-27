Батраков vs Сафонов: два российских футболиста встретятся в Лиге чемпионов. Итоги жеребьевки

Одним из ведущих жеребьевки был бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья Источник: пресс-служба УЕФА

Завершилась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов — все 36 команд узнали имена своих соперников. Нас ждет противостояние российских футболистов — «Галатасарай» Алексея Батракова сыграет против ПСЖ Матвея Сафонова.

Формат турнира

В основном этапе турнира выступят 36 команд. Нет никаких групп — только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Кто с кем сыграет

Источник: пресс-служба УЕФА

Даты матчей станут известны 29 августа.

ПСЖ: «Барселона», «Манчестер Сити», «Рома», «Астон Вилла», «Галатасарай», Вильярреал», «Слован» (Братислава), «Комо»;

«Бавария»: «Арсенал», «Атлетико», «Бетис», «Манчестер Юнайтед», «Буде-Глимт», «Лилль», «Славия» (Прага), «Викинг»;

«Реал»: «Интер», Арсенал», ПСВ, «Рома», «Лейпциг», «Шахтер», ЛАСК, АЕК;

«Ливерпуль»: «Атлетико», «Интер», «Порту», «Брюгге», «Вильярреал», «Фенербахче», «Ланс», ЛАСК;

«Интер»: «Ливерпуль», «Реал», «Брюгге», «Боруссия» (Дортмунд), «Шахтер», «Фейеноорд», «Штутгарт», «Слован» (Братислава);

«Манчестер Сити»: ПСЖ, «Барселона», «Спортинг», «Порту», «Наполи», «Лейпциг», АЕК, «Ланс»;

«Арсенал»: «Реал», «Бавария», «Боруссия», «Бетис», «Лилль», «Наполи», «Сабах», «Славия» (Прага);

«Барселона»: «Манчестер Сити», ПСЖ, «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Галатасарай», «Комо», «Сабах»;

«Атлетико»: «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», ПСВ, «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Викинг», «Штутгарт».

Источник: пресс-служба УЕФА

«Боруссия» (Дортмунд): «Интер», «Арсенал», «Бетис», «Астон Вилла», «Вильярреал», «Буде-Глимт», АЕК, «Сабах»;

«Рома»: «Реал», ПСЖ, «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Фенербахче», «Слован», АЕК;

«Спортинг»: «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Галатасарай», «Шахтер», ЛАСК, «Ланс»;

«Астон Вилла»: ПСЖ, «Барселона», «Боруссия», «Брюгге», «Фенербахче», «Галатасарай», «Викинг», «Славия» (Прага);

«Порту»: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», ПСВ, «Бетис», «Наполи», «Фейеноорд», «Славия» (Прага), ЛАСК;

«Манчестер Юнайтед»: «Бавария», «Атлетико», «Рома», «Спортинг», «Лейпциг», «Вильярреал», «Сабах», «Комо»;

«Брюгге»: «Ливерпуль», «Интер», «Астон Вилла», ПСВ, «Буде-Глимт», «Наполи», «Ланс», «Штутгарт»;

«Бетис»: «Арсенал», «Бавария», «Порту», «Боруссия» (Дортмунд), «Фейеноорд», «Лилль», «Комо», «Слован» (Братислава);

ПСВ: «Атлетико», «Реал», «Брюгге», «Порту», «Шахтер», «Лейпциг», «Штутгарт», «Викинг».

Источник: пресс-служба УЕФА

«Фейеноорд»: «Интер», «Барселона», «Порту», «Бетис», «Лейпциг», «Галатасарай», «Комо», Викинг»;

«Лилль»: «Бавария», «Арсенал», «Бетис», «Рома», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Слован», «Штутгарт»;

«Буде-Глимт»: «Атлетико», «Бавария», «Боруссия», «Брюгге», «Лилль», «Наполи», ЛАСК, «Ланс»;

«Наполи»: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Брюгге», «Порту», «Буде-Глимт», «Вильярреал», «Викинг», «Сабах»;

«РБ Лейпциг»: «Манчестер Сити», «Реал», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Фейеноорд», «Ланс», «Комо»;

«Вильярреал»: ПСЖ, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия», «Наполи», «Фенербахче», «Сабах», «Славия» (Прага);

«Фенербахче»: «Ливерпуль», «Атлетико», «Рома», «Астон Вилла», «Вильярреал», «Шахтер», «Славия» (Прага), ЛАСК;

«Шахтер»: «Реал», «Интер», «Спортинг», ПСВ, «Фенербахче», «Лейпциг», АЕК, «Слован»;

«Галатасарай»: «Барселона», ПСЖ, «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Лилль», «Штутгарт», АЕК.

Источник: пресс-служба УЕФА

«Славия» (Прага): «Арсенал», «Бавария», «Астон Вилла», «Порту», «Вильярреал», «Фенербахче», «Ланс», «Сабах»;

«Штутгарт»: «Атлетико», «Интер», «Брюгге», ПСВ, «Лилль», «Галатасарай», «Викинг», «Слован»;

АЕК (Афины): «Реал», «Манчестер Сити», «Рома», «Боруссия», «Галатасарай», «Шахтер», ЛАСК, «Комо»;

ЛАСК: «Ливерпуль», «Реал», «Порту», «Спортинг», «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Слован», АЕК;

«Комо»: ПСЖ, «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бетис», «Лейпциг», «Фейеноорд», АЕК, «Ланс»;

«Ланс»: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Спортинг», «Брюгге», «Буде-Глимт», «Лейпциг», «Комо», «Славия» (Прага);

«Викинг»: «Бавария», «Атлетико», ПСВ, «Астон Вилла», «Фейеноорд», «Наполи», «Сабах», «Штутгарт»;

«Сабах»: «Барселона», «Арсенал», «Боруссия», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Вильярреал», «Славия», «Викинг»;

«Слован» (Братислава): «Интер», ПСЖ, «Бетис», «Рома», «Шахтер», «Лилль», «Штутгарт», ЛАСК.

Расписание матчей

Основной этап

1-й тур : 8–10 сентября; 2-й тур : 13–14 октября; 3-й тур : 20–21 октября; 4-й тур : 3–4 ноября; 5-й тур : 24–25 ноября; 6-й тур : 8–9 декабря; 7-й тур : 19–20 января 2027 года и 8-й тур : 27 января.

Плей-офф и финал