Батраков vs Сафонов: два российских футболиста встретятся в Лиге чемпионов. Итоги жеребьевки

Завершилась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов — все 36 команд узнали имена своих соперников. Нас ждет противостояние российских футболистов — «Галатасарай» Алексея Батракова сыграет против ПСЖ Матвея Сафонова.
Формат турнира
В основном этапе турнира выступят 36 команд. Нет никаких групп — только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.
Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.
Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.
Кто с кем сыграет
Даты матчей станут известны 29 августа.
ПСЖ: «Барселона», «Манчестер Сити», «Рома», «Астон Вилла», «Галатасарай», Вильярреал», «Слован» (Братислава), «Комо»;
«Бавария»: «Арсенал», «Атлетико», «Бетис», «Манчестер Юнайтед», «Буде-Глимт», «Лилль», «Славия» (Прага), «Викинг»;
«Реал»: «Интер», Арсенал», ПСВ, «Рома», «Лейпциг», «Шахтер», ЛАСК, АЕК;
«Ливерпуль»: «Атлетико», «Интер», «Порту», «Брюгге», «Вильярреал», «Фенербахче», «Ланс», ЛАСК;
«Интер»: «Ливерпуль», «Реал», «Брюгге», «Боруссия» (Дортмунд), «Шахтер», «Фейеноорд», «Штутгарт», «Слован» (Братислава);
«Манчестер Сити»: ПСЖ, «Барселона», «Спортинг», «Порту», «Наполи», «Лейпциг», АЕК, «Ланс»;
«Арсенал»: «Реал», «Бавария», «Боруссия», «Бетис», «Лилль», «Наполи», «Сабах», «Славия» (Прага);
«Барселона»: «Манчестер Сити», ПСЖ, «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Галатасарай», «Комо», «Сабах»;
«Атлетико»: «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», ПСВ, «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Викинг», «Штутгарт».
«Боруссия» (Дортмунд): «Интер», «Арсенал», «Бетис», «Астон Вилла», «Вильярреал», «Буде-Глимт», АЕК, «Сабах»;
«Рома»: «Реал», ПСЖ, «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Фенербахче», «Слован», АЕК;
«Спортинг»: «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Галатасарай», «Шахтер», ЛАСК, «Ланс»;
«Астон Вилла»: ПСЖ, «Барселона», «Боруссия», «Брюгге», «Фенербахче», «Галатасарай», «Викинг», «Славия» (Прага);
«Порту»: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», ПСВ, «Бетис», «Наполи», «Фейеноорд», «Славия» (Прага), ЛАСК;
«Манчестер Юнайтед»: «Бавария», «Атлетико», «Рома», «Спортинг», «Лейпциг», «Вильярреал», «Сабах», «Комо»;
«Брюгге»: «Ливерпуль», «Интер», «Астон Вилла», ПСВ, «Буде-Глимт», «Наполи», «Ланс», «Штутгарт»;
«Бетис»: «Арсенал», «Бавария», «Порту», «Боруссия» (Дортмунд), «Фейеноорд», «Лилль», «Комо», «Слован» (Братислава);
ПСВ: «Атлетико», «Реал», «Брюгге», «Порту», «Шахтер», «Лейпциг», «Штутгарт», «Викинг».
«Фейеноорд»: «Интер», «Барселона», «Порту», «Бетис», «Лейпциг», «Галатасарай», «Комо», Викинг»;
«Лилль»: «Бавария», «Арсенал», «Бетис», «Рома», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Слован», «Штутгарт»;
«Буде-Глимт»: «Атлетико», «Бавария», «Боруссия», «Брюгге», «Лилль», «Наполи», ЛАСК, «Ланс»;
«Наполи»: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Брюгге», «Порту», «Буде-Глимт», «Вильярреал», «Викинг», «Сабах»;
«РБ Лейпциг»: «Манчестер Сити», «Реал», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Фейеноорд», «Ланс», «Комо»;
«Вильярреал»: ПСЖ, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия», «Наполи», «Фенербахче», «Сабах», «Славия» (Прага);
«Фенербахче»: «Ливерпуль», «Атлетико», «Рома», «Астон Вилла», «Вильярреал», «Шахтер», «Славия» (Прага), ЛАСК;
«Шахтер»: «Реал», «Интер», «Спортинг», ПСВ, «Фенербахче», «Лейпциг», АЕК, «Слован»;
«Галатасарай»: «Барселона», ПСЖ, «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Лилль», «Штутгарт», АЕК.
«Славия» (Прага): «Арсенал», «Бавария», «Астон Вилла», «Порту», «Вильярреал», «Фенербахче», «Ланс», «Сабах»;
«Штутгарт»: «Атлетико», «Интер», «Брюгге», ПСВ, «Лилль», «Галатасарай», «Викинг», «Слован»;
АЕК (Афины): «Реал», «Манчестер Сити», «Рома», «Боруссия», «Галатасарай», «Шахтер», ЛАСК, «Комо»;
ЛАСК: «Ливерпуль», «Реал», «Порту», «Спортинг», «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Слован», АЕК;
«Комо»: ПСЖ, «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бетис», «Лейпциг», «Фейеноорд», АЕК, «Ланс»;
«Ланс»: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Спортинг», «Брюгге», «Буде-Глимт», «Лейпциг», «Комо», «Славия» (Прага);
«Викинг»: «Бавария», «Атлетико», ПСВ, «Астон Вилла», «Фейеноорд», «Наполи», «Сабах», «Штутгарт»;
«Сабах»: «Барселона», «Арсенал», «Боруссия», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Вильярреал», «Славия», «Викинг»;
«Слован» (Братислава): «Интер», ПСЖ, «Бетис», «Рома», «Шахтер», «Лилль», «Штутгарт», ЛАСК.
Расписание матчей
Основной этап
1-й тур: 8–10 сентября; 2-й тур: 13–14 октября; 3-й тур: 20–21 октября; 4-й тур: 3–4 ноября; 5-й тур: 24–25 ноября; 6-й тур: 8–9 декабря; 7-й тур: 19–20 января 2027 года и 8-й тур: 27 января.
Плей-офф и финал
Стыковые матчи: 16–17 и 23–24 февраля; 1/8 финала: 9–10 и 16–17 марта; четвертьфиналы: 6–7 и 13–14 апреля; полуфиналы: 27–28 апреля и 4–5 мая. Финал состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.