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Развлечения Что увидели фанаты на презентации GTA VI: первые кадры, фишки и графика — смотрим вместе

Что увидели фанаты на презентации GTA VI: первые кадры, фишки и графика — смотрим вместе

Геймерам представили первый трейлер любимого экшена

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Вышел полноценный официальный геймплей GTA VI на 26 минут | Источник: Rockstargames.comВышел полноценный официальный геймплей GTA VI на 26 минут | Источник: Rockstargames.com

Вышел полноценный официальный геймплей GTA VI на 26 минут

Источник:

Rockstargames.com

Долгожданная криминальная игра Grand Theft Auto VI (GTA) получила продвинутую симуляцию жизни и графику кинематографического качества. Об этом стало известно из геймплея новой части культовой франшизы, опубликованной в Сети.

Компания-разработчик Rockstar Games провела официальную презентацию игрового процесса. Показ состоялся на платформе Netflix. Поклонникам представили первый трейлер на обновленном движке игры и свежую подборку скриншотов.

Источник: Rockstargames.comИсточник: Rockstargames.com
Источник:

Rockstargames.com

Разработчики продемонстрировали продвинутый игровой мир, который после недавних утечек ранних материалов выглядит заметно свежее и качественнее. Например, прорисованы такие детали, как иллюминация на домах и отражения героев в зеркалах. Игровой мир выглядит так, будто снят на камеру смартфона.

Зрителям показали механику стрельбы, рукопашные бои, погони с полицией и панорамный вид на город во время прыжков с парашютом. Стало известно, что карта игры теперь полностью трехмерная, а сама Леонида (вымышленный штат США, в котором происходят события игры) наполнена разнообразной фауной. При этом создатели значительно повысили интерактивность: игроки смогут полноценно взаимодействовать с интерьерами (например, заглядывать внутрь холодильников), а для угона автомобилей придется проходить специальную мини-игру со взломом.

Характер и форма тел главных героев будут динамически меняться в спортзале или при наборе веса, а их личные отношения — развиваться через совместный досуг вроде переписки, походов в рестораны, игры в бильярд, велопрогулок и ограблений.

Источник: Rockstargames.comИсточник: Rockstargames.com
Источник:

Rockstargames.com

Что касается технической стороны, чуда с производительностью не произошло: на базовых консолях текущего поколения экшен будет работать лишь при 30 кадрах в секунду (FPS), а на Pro-версиях — при 40 FPS.

Источник: Rockstargames.comИсточник: Rockstargames.com
Источник:

Rockstargames.com

Официальный релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Масштабная проработка игрового мира стала возможной благодаря привлечению к разработке сторонних профильных специалистов, включая профессиональных гонщиков и художников.

Подробнее рассказывали о том, что ожидает фанатов игры, в отдельном обзорном материале. Также предлагаем вам тест на знание вселенной GTA.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
GTA Геймер Презентация
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