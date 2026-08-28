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Происшествия Атака беспилотников В Севастополе дроны влетели в многоэтажку и отель, горят цистерны — людей эвакуируют

В Севастополе дроны влетели в многоэтажку и отель, горят цистерны — людей эвакуируют

Власти уточняют масштаб ущерба

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Дроны атаковали здания и промышленную площадку (архивный кадр) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUДроны атаковали здания и промышленную площадку (архивный кадр) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дроны атаковали здания и промышленную площадку (архивный кадр)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Севастополе силы ПВО отражают атаку беспилотников. После попадания дрона в многоэтажку там загорелась квартира. Возгорание произошло и в рядом стоящем отеле. Налеты пришлись по резервуарам с остатками топлива. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Улица Героев Подводников: в результате попадания дрона в подъезд жилого пятиэтажного дома произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Из помещения спасатели эвакуировали женщину, в настоящее время врачи проводят реанимационные мероприятия. Ударной волной выбиты окна в квартирах во всех подъездах. Людей эвакуируют, на месте работают пожарные и спасатели», — написал Развожаев в MAX.

Также губернатор сообщил, что осколки сбитого беспилотника упали на территорию расположенного рядом отеля. Там также возникло возгорание. Персонал смог потушить огонь самостоятельно. По предварительной информации, пострадавших нет.

Еще одно попадание дрона в Севастополе зафиксировали на улице Братьев Манганари. Там беспилотник влетел в старые цистерны. Топлива в резервуарах не было, в них оставались только технические остатки, пояснил глава региона.

Информация о других повреждениях и пострадавших уточняется. Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и другим подозрительным предметам, сообщая о них по номеру 112.

Обновлено в 06:19 (мск): Четыре человека получили ранения при атаке, сообщил губернатор Михаил Развожаев. От взрывной волны также пострадали два корпуса детского сада, который готовили открыть после текущего ремонта к 1 сентября.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дрон-беспилотник Севастополь
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Комментарии
6
Гость
16 часов
Топлива в резервуарах не было, в них оставались только технические остатки, пояснил глава региона. Логично - откуда в Крыму сейчас топливо? А теперь и цистерн уменьшилось - не нужны.
Гость
20 часов
Движуха плановая. Без раскачки
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