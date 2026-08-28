В Севастополе дроны влетели в многоэтажку и отель, горят цистерны — людей эвакуируют

Дроны атаковали здания и промышленную площадку (архивный кадр) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Севастополе силы ПВО отражают атаку беспилотников. После попадания дрона в многоэтажку там загорелась квартира. Возгорание произошло и в рядом стоящем отеле. Налеты пришлись по резервуарам с остатками топлива. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Улица Героев Подводников: в результате попадания дрона в подъезд жилого пятиэтажного дома произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Из помещения спасатели эвакуировали женщину, в настоящее время врачи проводят реанимационные мероприятия. Ударной волной выбиты окна в квартирах во всех подъездах. Людей эвакуируют, на месте работают пожарные и спасатели», — написал Развожаев в MAX.

Также губернатор сообщил, что осколки сбитого беспилотника упали на территорию расположенного рядом отеля. Там также возникло возгорание. Персонал смог потушить огонь самостоятельно. По предварительной информации, пострадавших нет.

Еще одно попадание дрона в Севастополе зафиксировали на улице Братьев Манганари. Там беспилотник влетел в старые цистерны. Топлива в резервуарах не было, в них оставались только технические остатки, пояснил глава региона.

Информация о других повреждениях и пострадавших уточняется. Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и другим подозрительным предметам, сообщая о них по номеру 112.