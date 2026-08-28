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Наука Обзор Не проспите эту ночь: в небе развернется грандиозное астрономическое шоу — лунное затмение

Не проспите эту ночь: в небе развернется грандиозное астрономическое шоу — лунное затмение

Когда его ждать и где можно будет увидеть

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В конце августа произойдет лунное затмение | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ конце августа произойдет лунное затмение | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В конце августа произойдет лунное затмение

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Если в августе вы еще не успели насмотреться на небо, то у нас хорошие новости: впереди еще одно зрелищное астрономическое событие. После парада планет и солнечного затмения наступит очередь Луны — и это как раз тот случай, когда ради красивого зрелища придется немного пожертвовать сном. Рассказываем, когда смотреть на небо и откуда лучше наблюдать лунное затмение.

Что такое лунное затмение

Лунное затмение происходит в тот момент, когда Земля оказывается точно на одной прямой между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на спутник, и наблюдатель, находящийся на ночной стороне планеты, видит, как лунный диск постепенно темнеет, а затем приобретает необычный красноватый оттенок.

«В отличие от солнечного затмения, где Луна закрывает Солнце, здесь роль „заслонки“ выполняет сама Земля, — объясняет учитель физики и астрономии Людмила Костромина. — Лунные затмения бывают полутеневыми, частными и полными в зависимости от того, какая часть диска погружается в самую темную область тени».

Когда лунное затмение в 2026 году

Редкое лунное кроваво-красное затмение случится уже 28 августа. Оно относится к частичному типу, но по своей зрелищности почти не уступает полному: в максимальной фазе, которая наступит в 07:12 по московскому времени, тень Земли закроет почти 96% лунной поверхности.

Весь процесс продлится с 4 часов 24 минут до 10 часов 2 минут — более пяти с половиной часов. Именно из-за глубокого погружения в тень Луна окрасится в медно-красные или багровые тона, что связано с прохождением солнечных лучей сквозь атмосферу Земли: атмосфера рассеивает синие и фиолетовые волны, но пропускает красные и оранжевые, которые и достигают затемненного диска. Это редкое явление, подобного которому не ожидается вплоть до конца 2028 года.

Где смотреть лунное затмение

В момент максимальной фазы — около 7 часов утра по московскому времени — Луна уже будет находиться низко над горизонтом или вовсе скроется за ним для большинства российских городов.

В Москве и Центральной России спутник Земли к этому времени уже зайдет, поэтому увидеть затмение не получится. В восточных регионах, от Урала до Дальнего Востока, шансов еще меньше, так как там Луна опустится за горизонт еще раньше.

Наиболее благоприятные условия ожидаются в западной части страны, особенно в Калининградской области, где можно будет застать начальные частные фазы перед заходом Луны. В южных городах, например в Сочи, есть небольшая вероятность наблюдения, но только при идеально ясном юго-западном горизонте.

Лучшими местами на планете для наблюдения этого затмения станут Северная и Южная Америка, Европа, Африка и запад Азии, а также Антарктида и океанские просторы.

Как смотреть на Луну во время затмения

Если вы оказались в районе видимости, покупать телескоп не придется: в большинстве случаев рассмотреть затмение получится и без специальной оптики.

«Яркая Луна видна превосходно даже невооруженным глазом, но бинокль или небольшой телескоп позволят рассмотреть детали поверхности и игру оттенков во время затмения, — говорит Людмила Костромина. — Главное — выбрать открытое место с чистым от облаков небом и низким южным или западным горизонтом, в зависимости от вашего региона. Выезжать далеко за город не обязательно, достаточно убрать мешающие здания и деревья. И помните: это абсолютно безопасное зрелище, так что наслаждайтесь им без очков и фильтров, просто глядя вверх».

Лунное затмение с точки зрения астрологии

Лунное затмение 28 августа 2026 года попадает на августовскую осетровую луну. Оно пройдет по оси Дева — Рыбы и закроет коридор затмений. Первое затмение этой серии произошло в сентябре 2024 года и открыло тему выбора между духовным и практичным, невидимым и очевидным.

«День затмения — отличное время сделать выводы и порефлексировать на тему того, как прошли для вас прошедшие 2 года, — советует астролог, соосновательница сообщества „Женская Орбита“ Виктория Лим. — Энергия дня — динамичная и хаотичная. Будет желание сбежать от повседневности и рутины, но реальность призовет к тому, что нужно выполнять обязанности и быть полезным обществу. Есть риск ментальной и информационной перегрузки из-за большого количества переговоров, новостей и поездок».

Астролог советует заземлиться и остановить поток мыслей с помощью прогулки на свежем воздухе. Еще лучше — покататься на велосипеде или устроить пробежку. Также хорошо подойдут дыхательные практики и воздушная йога.

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Небесное тело Астрономическое явление
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Комментарии
1
Гость
20 часов
Сегодняшнего "шоу" вполне хватило
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Гость
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