Как не переплатить за букет к 1 Сентября — способы снизить чек

Сделать красивый и недорогой букет учителю можно из пышных цветов Источник: Евгений Игишев / NGS55.RU

Средняя стоимость праздничного букета к 1 сентября в этом году составит от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. При этом у родителей есть реальная возможность сэкономить на цветах без ущерба для качества подарка. О том, как это сделать, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Можно покупать цветы на базарах или в больших сетевых оптовых магазинах. Там цены ниже, чем в фирменных магазинах», — заявил в беседе с «Российской газетой» Щербаченко.

Также Щербаченко рекомендовал оформлять заказы заранее, чтобы избежать предпраздничной наценки. Он посоветовал отдавать предпочтение отечественным розам, которые заметно дешевле импортных, и выбирать для композиций пышные цветы. Это могут быть кустовые хризантемы, альстромерии или кустовые розы, позволяющие создать визуальный объем при минимальных затратах.

В качестве альтернативы срезанным цветам Щербаченко предложил рассмотреть покупку горшечных растений, цены на которые в преддверии Дня знаний практически не растут. Еще один вариант — собрать оригинальный подарочный набор из конфет, чая, фруктов или игрушек. Самым же выгодным способом снизить чек преподаватель назвал коллективную закупку, когда родители учеников объединяются всем классом для приобретения цветов по оптовым ценам.