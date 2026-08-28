НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

ю-в.

 762мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Пострадали от БПЛА
Атака БПЛА на Ярославль
Новости Ярославля в MAX
Полезная памятка мамам и папам
Из-за БПЛА закрыли детсады
Авто вылетело на тротуар к людям
Закрыли популярный магазин
По следам «Доктора Живаго»
Страна и мир Как не переплатить за букет к 1 Сентября — способы снизить чек

Как не переплатить за букет к 1 Сентября — способы снизить чек

О цветах преподавателю советуют позаботиться заранее

127
Сделать красивый и недорогой букет учителю можно из пышных цветов | Источник: Евгений Игишев / NGS55.RUСделать красивый и недорогой букет учителю можно из пышных цветов | Источник: Евгений Игишев / NGS55.RU

Сделать красивый и недорогой букет учителю можно из пышных цветов

Источник:
Евгений Игишев / NGS55.RU

Средняя стоимость праздничного букета к 1 сентября в этом году составит от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. При этом у родителей есть реальная возможность сэкономить на цветах без ущерба для качества подарка. О том, как это сделать, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Можно покупать цветы на базарах или в больших сетевых оптовых магазинах. Там цены ниже, чем в фирменных магазинах», — заявил в беседе с «Российской газетой» Щербаченко.

Также Щербаченко рекомендовал оформлять заказы заранее, чтобы избежать предпраздничной наценки. Он посоветовал отдавать предпочтение отечественным розам, которые заметно дешевле импортных, и выбирать для композиций пышные цветы. Это могут быть кустовые хризантемы, альстромерии или кустовые розы, позволяющие создать визуальный объем при минимальных затратах.

В качестве альтернативы срезанным цветам Щербаченко предложил рассмотреть покупку горшечных растений, цены на которые в преддверии Дня знаний практически не растут. Еще один вариант — собрать оригинальный подарочный набор из конфет, чая, фруктов или игрушек. Самым же выгодным способом снизить чек преподаватель назвал коллективную закупку, когда родители учеников объединяются всем классом для приобретения цветов по оптовым ценам.

При подготовке подарка к 1 Сентября не стоит забывать о прописанных в законе ограничениях. Сумма презента не может превышать трех тысяч рублей. В противном случае учителю может грозить дисциплинарная ответственность. При этом даритель может получить «уголовку».

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Цветы Букет 1 Сентября День знаний
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
15 часов
Не надо нам цветов. Я учитель химии, у меня цветов уйма, у меня денег нет. Мы просили, нам сказали: - Денег нет, но вы держитесь! А ведь скоро выборы, с чем я пойду не знаю.
Гость
20 часов
А то без вас родители не знают!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Мнение
«Чем дальше, тем сложнее с бензином»: компания друзей рванула на Алтай на машинах в разгар топливного кризиса
Наталья Чалкова
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
«За 16 лет я не помню такого количества изменений»: бизнес-леди — о том, как выживает в условиях постоянных перемен
Екатерина Лашманова
Предприниматель, создатель «Удобной вазы»
Рекомендуем