«Отваливаются кирпичи»: ярославцы сообщили об опасном доме в центральном районе города

Фасад дома на улице Свердлова в Ярославле разваливается на глазах Источник: читатель 76.RU

Ярославцы забили тревогу из-за опасного дома № 81 на улице Свердлова в центральном районе города. Дело в том, что фасад здания настолько обветшал, что из него вываливаются кирпичи.

«Вдоль него ходит очень много людей, которые не смотрят наверх, подвергая жизнь опасности», — рассказала порталу 76.RU неравнодушная жительница Ярославля.

В мэрии города сообщили, что этот дом признан аварийным и подлежащим сносу. В настоящее время он расселен, частично отключен от коммуникаций.

«Территориальной администрацией выполнена обвязка опасного участка сигнальной лентой», — добавили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, территорию, на которой расположены дома № 77, 79, 81, 83 по улице Свердлова в Ярославле отдали под новую комплексную застройку. Ради возведения новых 8-этажек под снос пойдут существующие четыре двухэтажных дома, построенных в 50-е годы XX века.

В декабре 2025 года прошли торги за право строить на этой площадке. Победителем аукциона стало ООО «Перспектива» из Ярославля.