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Животные ЧП в ярославском зоопарке: улетел попугай ара

ЧП в ярославском зоопарке: улетел попугай ара

У жителей попросили помощи в поисках

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Из ярославского зоопарка улетел попугай ара | Источник: Ярославский зоопаркИз ярославского зоопарка улетел попугай ара | Источник: Ярославский зоопарк

Из ярославского зоопарка улетел попугай ара

Источник:

Ярославский зоопарк

С территории ярославского зоопарка улетел самец попугая ара. ЧП произошло 26 августа.

«Это очень необычно: наш ара всегда отличался спокойным и уравновешенным характером, никогда не проявлял излишней тревожности и вел себя предсказуемо. Но в этот раз сценарий пошел совсем не по плану. Ветеринары зашли к нему для проведения медицинских манипуляций — и птица неожиданно улетела», — рассказали в зоопарке.

Сейчас проводится внутреннее расследование, чтобы тщательно разобраться в причинах случившегося и не допустить повторения такой ситуации.

Сотрудники надеются, что птица вернется, так как дома его ждет верная спутница — самка.

В соцсетях пишут, что попугая недавно видели в поселке Лесная поляна.

Если вдруг вы заметите яркого синего красавца где‑то поблизости, пожалуйста, сразу позвоните по телефону: 71‑01‑07.

Напомним, в июле в ярославском зоопарке в семье леопардов произошло пополнение. Сотрудники объявили о рождении четырех малышей: двух мальчиков и двух девочек.

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