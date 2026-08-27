ЧП в ярославском зоопарке: улетел попугай ара

Из ярославского зоопарка улетел попугай ара Источник: Ярославский зоопарк

С территории ярославского зоопарка улетел самец попугая ара. ЧП произошло 26 августа.

«Это очень необычно: наш ара всегда отличался спокойным и уравновешенным характером, никогда не проявлял излишней тревожности и вел себя предсказуемо. Но в этот раз сценарий пошел совсем не по плану. Ветеринары зашли к нему для проведения медицинских манипуляций — и птица неожиданно улетела», — рассказали в зоопарке.

Сейчас проводится внутреннее расследование, чтобы тщательно разобраться в причинах случившегося и не допустить повторения такой ситуации.

Сотрудники надеются, что птица вернется, так как дома его ждет верная спутница — самка.

В соцсетях пишут, что попугая недавно видели в поселке Лесная поляна.

Если вдруг вы заметите яркого синего красавца где‑то поблизости, пожалуйста, сразу позвоните по телефону: 71‑01‑07.