ЧП в ярославском зоопарке: улетел попугай ара

С территории ярославского зоопарка улетел самец попугая ара. ЧП произошло 26 августа.
«Это очень необычно: наш ара всегда отличался спокойным и уравновешенным характером, никогда не проявлял излишней тревожности и вел себя предсказуемо. Но в этот раз сценарий пошел совсем не по плану. Ветеринары зашли к нему для проведения медицинских манипуляций — и птица неожиданно улетела», — рассказали в зоопарке.
Сейчас проводится внутреннее расследование, чтобы тщательно разобраться в причинах случившегося и не допустить повторения такой ситуации.
Сотрудники надеются, что птица вернется, так как дома его ждет верная спутница — самка.
В соцсетях пишут, что попугая недавно видели в поселке Лесная поляна.
Если вдруг вы заметите яркого синего красавца где‑то поблизости, пожалуйста, сразу позвоните по телефону: 71‑01‑07.
Напомним, в июле в ярославском зоопарке в семье леопардов произошло пополнение. Сотрудники объявили о рождении четырех малышей: двух мальчиков и двух девочек.
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