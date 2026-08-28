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Образование ЕГЭ по физике и математике хотят сделать обязательным: кому придется их сдавать

ЕГЭ по физике и математике хотят сделать обязательным: кому придется их сдавать

Подготовку будущих специалистов-технарей планируют усилить

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Школьников, которые способны освоить инженерные программы, не так много | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUШкольников, которые способны освоить инженерные программы, не так много | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Школьников, которые способны освоить инженерные программы, не так много

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Воспитанников российских школ предлагают обязать сдавать Единый государственный экзамен по физике и профильной математике. Речь идет о выпускниках, планирующих поступать в инженерные вузы. С соответствующей рекомендацией выступил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«В целях расширения базы абитуриентов на инженерные специальности Минпросвещения России необходимо совместно с Минобрнауки России и Рособрнадзором проработать вопрос о поэтапном введении ЕГЭ по физике и профильной математике для всех выпускников, за исключением школьников, выбравших творческие специальности высшего образования», — заявил Патрушев на совещании по подготовке кадров в Санкт-Петербурге.

В 2026 году профильную математику сдали 347 тысяч выпускников, а физику — 120 тысяч. Как подчеркнул Патрушев, этого мало, чтобы закрыть 194 тысячи инженерных бюджетных мест сильными абитуриентами.

При этом высокий результат (от 60 баллов) по физике показали лишь 75,5 тысячи школьников. Из-за кадрового дефицита и необходимости его покрыть Минобрнауки ранее сделало физику обязательной для поступления всего на 25 инженерных специальностей из существующих 204, пишут «Известия».

Сегодня обязательными для всех выпускников российских школ остаются только русский язык и математика. Остальные дисциплины они сдают по выбору. При этом школьники сейчас могут самостоятельно решать, выбрать ли им базовую математику для получения аттестата или профильную, которая необходима для подачи документов в технические высшие учебные заведения.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом августовском совещании заверил будущих выпускников, что усложнять задания ЕГЭ никто не собирается. Ранее помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко предложил пересмотреть задания единого госэкзамена из-за большого количества стобалльников.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Образование Экзамен Физика Математика ЕГЭ
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