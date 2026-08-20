Только начала карьеру и собиралась замуж: медведь на Алтае загрыз 29-летнюю сотрудницу МЧС — что происходило в страшную ночь

Хищник вытащил девушку из туристической палатки Источник: соцсети Снежаны, Александра Мамонтова / 76.RU

В ночь на 19 августа недалеко от села Артыбаш Республики Алтай медведь вышел к туристам. Встреча с диким хищником привела к трагедии: погибла молодая женщина. Жертвой нападения зверя оказалась 29-летняя Снежана из Новосибирска. Она отдыхала на туристической базе в палатке, на Алтае она была с парнем, который только сделал ей предложение выйти замуж. NGS.RU собрал всё, что известно о происшествии.

«Объел все конечности и прикопал»

Страшная трагедия, которая всколыхнула всю страну, произошла недалеко от Телецкого озера в Турочакском районе. Факт нападения дикого зверя подтверждали в администрации местного поселения, но вот деталей не раскрывали. Лишь позже выяснилось, что погибшей оказалась 29-летняя туристка из Новосибирской области.

«Отдыхали на туристической базе в палатке. Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал. Она скончалась. Пытались меры принять местные жители, но, к сожалению, он на них кидался, и никто ничем не мог помочь», — приводили в ТАСС данные экстренных служб.

Информация о личности погибшей появилась в соцсетях, предполагалось, что она числилась секретарем одного из региональных судов, однако место работы не подтвердилось. Вскоре стало известно, что Снежана была сотрудницей ГУ МЧС России по Новосибирской области, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Коллектив Главного управления МЧС России по Новосибирской области скорбит о трагической утрате молодого и перспективного специалиста. Соболезнуем родным и близким о невосполнимой потере», — сообщали в ведомстве.

Погибшая работала инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новосибирску и в ночь, когда произошла трагедия, находилась в отпуске. В главном управлении подчеркнули, что окажут максимальную помощь родственникам сибирячки.

О самой погибшей известно немного. Снежана К. окончила юридический факультет Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий (ныне Университет биотехнологий). В 2018 году она завоевала серебро на универсиаде в Саратове по пауэрлифтингу в весовой категории 57 килограммов, еще один раз она получила золотую медаль в той же категории.

Ее знакомая рассказала, что узнала о трагедии из чата в одном из мессенджеров. Она подчеркнула, что погибшая была доброй, надежной и активной.

«Знаю, что не так давно поступила на службу в МЧС, очень любила свою собачку, родителей. У нее прекрасная семья, родители добрые, порядочные люди. Девочка она хорошая, очень больно читать нехорошие комментарии про нее», — написала она.

«Родители отправились полчаса назад в сторону Алтая»

Связаться с родными Снежаны журналистам не удалось. При этом редакция дозвонилась по ее номеру — ответивший корреспонденту мужчина попросил больше не беспокоить.

Девушка была в компании со своим парнем, один из местных жителей прислал скриншот сообщения о трагедии из местного чата Артыбаша — в нем говорилось, что возлюбленный погибшей недавно сделал ей предложение.

По информации из чата и от свидетеля, медведь вытащил девушку из палатки и таскал по территории. На крики сбежались другие туристы, приехали егерь и полиция.

«Стреляют — он не боится. Он ее не отдавал, прям нагло ее закапывал, за речку перетащил, — говорится в сообщении. — Парень ее в шоке, он ей только предложение сделал. Ужас какой-то. Туристы ничего не боятся, знают, что медведи ходят на истоках, в углу у реки палатку поставили».

Еще один близкий знакомый Снежаны Алексей Сорокин сообщил, что погибшая делилась с ним планами о путешествии с возлюбленным на Алтай. Снежана, с его слов, только начала карьеру, как и мечтала, в МЧС.

О молодом человеке Снежаны он ничего не знает, девушка старалась не афишировать свои отношения. Погибшая считала, что счастье любит тишину.

«С легкостью прошла все отборы на работу, в том числе и физическую подготовку, и была счастлива этому. Сейчас мы пытаемся связаться с близкими, съездили до ее дома, соседи сказали о том, что родители отправились полчаса назад в сторону Алтая», — объяснил он.

В окрестностях Артыбаша и Телецкого озера в августе местные жители регулярно находили следы медведей Источник: Евгения Красникова

Позже стало известно, что у медведя, который растерзал девушку, могла быть еще одна жертва, но ее удалось отбить. Местная жительница рассказала, что ее сестра работает в киоске по продаже домашней продукции и ночью чуть не попала в лапы к зверю.

«Она говорит: „Мы прямо лицом к лицу с ним встретились“. Она упала, в будку лежа заползла. Мужик ее спас, который ехал мимо, он молодец! Он его светом фар осветил, спугнул, тот через дорогу побежал, даже крыло ему помял на машине», — поделилась очевидица.

Известно, что местному Минприроды выдали дополнительные лицензии на добычу медведя, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря правительства региона Михаила Максимова. Власти объявили режим повышенной готовности.

«В Турочакском районе объявлен режим повышенной готовности. Ограничивается передвижение жителей и гостей в ночное время — с 20:00 до 10:00. В круглосуточном режиме организовано дежурство полиции и охотников с патрулированием сёл и прилегающих территорий», — говорится в сообщении.

Расследование обстоятельств гибели туристки в результате нападения медведя взяла на контроль прокуратура Республики Алтай. Всё, что известно о трагедии, собираем в отдельном сюжете.