Аэропорты закрыли, дроны ударили по заводу: главное о самой массированной с начала года атаке

Беспилотники атаковали российские города Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Беспилотники атаковали Тульскую область. Там пострадали предприятие и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. ПВО удалось сбить 84 дрона. Также в одном из районов повредило частный дом — пострадала одна женщина.

«В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Миляев в своем Telegram-канале.

Также мощная атака была и на Москву. Мэр города Сергей Собянин рассказал, что на подлёте к столице сбили 47 беспилотников. Из‑за угрозы аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно работают в особом режиме: рейсы отправляют и принимают только по согласованию с властями.