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Происшествия Аэропорты закрыли, дроны ударили по заводу: главное о самой массированной с начала года атаке

Аэропорты закрыли, дроны ударили по заводу: главное о самой массированной с начала года атаке

Сбили более 600 беспилотников

400
Беспилотники атаковали российские города | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUБеспилотники атаковали российские города | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Беспилотники атаковали российские города

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Беспилотники атаковали Тульскую область. Там пострадали предприятие и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. ПВО удалось сбить 84 дрона. Также в одном из районов повредило частный дом — пострадала одна женщина.

«В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Миляев в своем Telegram-канале.

Также мощная атака была и на Москву. Мэр города Сергей Собянин рассказал, что на подлёте к столице сбили 47 беспилотников. Из‑за угрозы аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно работают в особом режиме: рейсы отправляют и принимают только по согласованию с властями.

Ночью 26 июня силы ПВО сбили 660 дронов ВСУ над разными регионами России, а также над Чёрным и Азовским морями. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Прошедшая атака стала самой массированной с начала года, передает ТАСС. Больше всего дронов летели в сторону Брянской, Курской и Белгородской областей.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
6
Гость
1 час
Сводки становятся всё мрачнее.
Гость
44 минуты
Очень печально. А когда перестанут вывозить нефть?
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