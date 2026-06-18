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Происшествия Россия ударила по Украине ракетами и дронами: вспыхнул нефтяной завод

Россия ударила по Украине ракетами и дронами: вспыхнул нефтяной завод

Рассказываем, что известно к этому часу

Россия ответила на действия Украины, заявили в Минобороны (фото из архива) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРоссия ответила на действия Украины, заявили в Минобороны (фото из архива) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россия ответила на действия Украины, заявили в Минобороны (фото из архива)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня ночью российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ. Они использовали ракеты, запущенные с земли и с воздуха, а также дальние беспилотники. Так военные ответили на атаки украинской стороны.

В результате поражены:

  • склад горючего в посёлке Борисполь-2 (Киевская область);

  • нефтеперерабатывающий завод в Затурино (Полтавская область).

Сегодня на Москву была совершена одна из самых массовых атак: над регионом сбили 180 беспилотников. В результате пострадал нефтеперерабатывающий завод, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В аэропортах «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» ввели ограничения, сообщает Минтранс.

Прилеты есть и в Подмосковье. Согласно данным губернатора области Андрея Воробьева:

  • в Жуковском попадание в многоквартирный дом, пострадавших нет, ведется эвакуация;

  • в Электростали женщина получила незначительное ранение, поврежден частный дом;

  • в Люберцах повреждены здание фитнес-центра и объект в промзоне. Также произошло возгорание кровли ТЦ «Белая дача»;

  • в Чехове и Павловском Посаде повреждены дачные дома, информации о пострадавших нет.

О текущей ситуации мы оперативно рассказываем в онлайн-трансляции.

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Комментарии
6
Гость
49 минут
шел пятый год возмездия. Бензина у возмездителя становилось все меньше.
Гость
53 минуты
И в ответ сегодня утром получили.
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Гость
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