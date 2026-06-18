Россия ударила по Украине ракетами и дронами: вспыхнул нефтяной завод

Сегодня ночью российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ. Они использовали ракеты, запущенные с земли и с воздуха, а также дальние беспилотники. Так военные ответили на атаки украинской стороны.
В результате поражены:
склад горючего в посёлке Борисполь-2 (Киевская область);
нефтеперерабатывающий завод в Затурино (Полтавская область).
Сегодня на Москву была совершена одна из самых массовых атак: над регионом сбили 180 беспилотников. В результате пострадал нефтеперерабатывающий завод, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В аэропортах «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» ввели ограничения, сообщает Минтранс.
Прилеты есть и в Подмосковье. Согласно данным губернатора области Андрея Воробьева:
в Жуковском попадание в многоквартирный дом, пострадавших нет, ведется эвакуация;
в Электростали женщина получила незначительное ранение, поврежден частный дом;
в Люберцах повреждены здание фитнес-центра и объект в промзоне. Также произошло возгорание кровли ТЦ «Белая дача»;
в Чехове и Павловском Посаде повреждены дачные дома, информации о пострадавших нет.
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