В Ярославле из-за массового ДТП собралась гигантская пробка. Кадры

Пробка растет на проспекте Октября в сторону моста Источник: Жесть Ярославль / MAX

Гигантская пробка из автобусов и легковушек собралась утром 14 июня на проспекте Октября в сторону Брагина. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на проспекте столкнулись три авто.

«Большая пробка на проспекте Октября в сторону Брагино перед мостом у Моторного. Фура задела легковушку», — пишут в группе «Жесть Ярославль».

По данным полиции, обошлось без пострадавших.

Пробка растянулась до Гиганта Источник: Жесть Ярославль / MAX

«В 9:20 недалеко от дома 72А случилось ДТП. Столкнулись три авто: „Скания“, „Тойота“ и „Мерседес“. По предварительным данным, без пострадавших. Проводится проверка», — рассказали 76.RU в пресс-службе полиции.

Спустя два часа после аварии движение все еще затруднено. На этом фоне с задержками следуют два автобусных маршрута. Как предупредили 76.RU в пресс-службе «Организатора перевозок», с задержкой следуют автобусы 23 и 32.

Пробка растет в сторону Дзержинского района Источник: Яндекс. Карты