НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +13

5 м/c,

южн.

 741мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,45
EUR 83,80
Последствия черного дождя
Пробка растет из-за ДТП
Советы по стройке от Цифрового бати
Угроза опасности БПЛА
Как следить за своим самочувствием
Что будет с ОГЭ на фоне угрозы БПЛА
Пожар после атаки БПЛА
Где прошел черный дождь: онлайн
Афиша на неделю
Происшествия В Ярославле из-за массового ДТП собралась гигантская пробка. Кадры

В Ярославле из-за массового ДТП собралась гигантская пробка. Кадры

Автобусы едут с задержками

1 536
Пробка растет на проспекте Октября в сторону моста | Источник: Жесть Ярославль / MAXПробка растет на проспекте Октября в сторону моста | Источник: Жесть Ярославль / MAX

Пробка растет на проспекте Октября в сторону моста

Источник:

Жесть Ярославль / MAX

Гигантская пробка из автобусов и легковушек собралась утром 14 июня на проспекте Октября в сторону Брагина. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на проспекте столкнулись три авто.

«Большая пробка на проспекте Октября в сторону Брагино перед мостом у Моторного. Фура задела легковушку», — пишут в группе «Жесть Ярославль».

По данным полиции, обошлось без пострадавших.

Пробка растянулась до Гиганта | Источник: Жесть Ярославль / MAXПробка растянулась до Гиганта | Источник: Жесть Ярославль / MAX

Пробка растянулась до Гиганта

Источник:

Жесть Ярославль / MAX

«В 9:20 недалеко от дома 72А случилось ДТП. Столкнулись три авто: „Скания“, „Тойота“ и „Мерседес“. По предварительным данным, без пострадавших. Проводится проверка», — рассказали 76.RU в пресс-службе полиции.

Спустя два часа после аварии движение все еще затруднено. На этом фоне с задержками следуют два автобусных маршрута. Как предупредили 76.RU в пресс-службе «Организатора перевозок», с задержкой следуют автобусы 23 и 32.

Пробка растет в сторону Дзержинского района | Источник: Яндекс. КартыПробка растет в сторону Дзержинского района | Источник: Яндекс. Карты

Пробка растет в сторону Дзержинского района

Источник:

Яндекс. Карты

Утром на фоне беспилотной опасности также вводили ограничения на перекрестке Московского проспекта и ЮЗОД. По последним данным Упрдор «Холмогоры», движение по трассе М-8 открыто.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пробка Массовое ДТП Автобус
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
1 час
в плохие 90-е при поломке светофора или дтп сразу приезжали регулировщики, сейчас всё сами но налоги платите за всё да побольше побольше
Гость
45 минут
А есть ещё станы где при дтп нужно ждать дорожную полицию 4 часа??
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Рекомендуем