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Выросло число пострадавших в аварии с автобусом в Ярославской области

Транспорт рухнул в кювет

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Количество пострадавших в аварии с автобусом в Ярославской области несколько раз менялось | Источник: прокуратура Ярославской областиКоличество пострадавших в аварии с автобусом в Ярославской области несколько раз менялось | Источник: прокуратура Ярославской области

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Ярославской области несколько раз менялось

Источник:

прокуратура Ярославской области

В ДТП с туристическим автобусом в Ярославской области пострадал 31 человек. Такие данные на утро 8 июня обнародовали в региональном Министерстве здравоохранения Ярославской области

«В результате ДТП с экскурсионным автобусом, за медицинской помощью обратился 31 пострадавший. 12-ти из них потребовалась госпитализация», — прокомментировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Ярославской области.

Напомним, днем 7 июня на дороге в Угличском районе перевернулся автобус с туристами из Москвы. Губернатор Михаил Евраев сообщал, что в салоне автобуса находились 33 человека, включая водителя и четверых детей.

«Трое пострадавших были транспортированы в больницы Ярославля. Двое из них в тяжелом состоянии», — сообщили в Минздраве.

По первым данным главы региона, среди пострадавших были двое детей. Им оказали первую помощь, госпитализация не потребовалась.

«Детей среди госпитализированных нет», — добавили утром 8 июня в Минздраве.

Автобус с пассажирами перевернулся на дороге под Угличем | Источник: прокуратура Ярославской областиАвтобус с пассажирами перевернулся на дороге под Угличем | Источник: прокуратура Ярославской области
Всего травмы получил 31 человек | Источник: прокуратура Ярославской областиВсего травмы получил 31 человек | Источник: прокуратура Ярославской области
Всех вытаскивали из транспорта спасатели МЧС | Источник: прокуратура Ярославской областиВсех вытаскивали из транспорта спасатели МЧС | Источник: прокуратура Ярославской области

По предварительной версии полиции, 66-летний водитель автобуса не справился с управлением, так транспорт оказался в кювете.

Сразу после аварии прокуратура Ярославской области начала проверку. На месте аварии работал межрайонный прокурор Андрей Булгаков.

По факту аварии ярославский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ может грозить лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Если вы или ваши близкие были в автобусе, который перевернулся в Угличском округе, напишите в редакцию.

Звоните8-905-645-9232
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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ДТП с автобусом Угличский район Пострадавший в ДТП
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