Дрон влетел в поезд, атакован автовокзал, есть погибшие: регионы снова пережили массовые налеты

Экстренные службы тушили автомобили и дома Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram

Беспилотники снова нанесли массированные удары по территории России. В ходе атак погибли люди, есть раненые, оказалась разрушена гражданская инфраструктура. Подробности — в нашем материале.

В Курской области от взрыва беспилотника скончались два механизатора. Трагедия случилась, когда мужчины на тракторе работали в поле в селе Первое Панино Медвенского района. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

А в Рыльском районе Курской области беспилотник атаковал остановку около автовокзала. Там пострадал 46-летний местных житель. Он госпитализирован, уточнил Хинштейн.

Смертельный случай произошел в Белгородской области. Жительница села Ближнее скончалась после того, как дрон ударил по автомобилю. Супруг женщины, находившийся рядом, получил множественные осколочные ранения. Его отправили в больницу, рассказали в оперштабе региона.

Также в Белгородской области от ударов беспилотников пострадали частные дома, автомобили и линии электропередач. В частности, в селе Глотово сгорел частный дом, в Смородино оказались повреждены крыши и окна двух строений, а в Новой Таволжанке вспыхнула хозпостройка. Пострадали несколько объектов в других населенных пунктах области. А в хуторе Жданов от прилета беспилотника загорелся грузовой автомобиль.

Еще один дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, погиб помощник машиниста. Машинист получил ранения.

«В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах. Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку», — сообщил Аксенов в «Макс».

На черноморском побережье оперштаб этой ночью объявлял об угрозах атаки беспилотников в Туапсе, Новороссийске, Геленджике, а также в Сочи. Предупреждения на своих страницах в соцсетях публиковали главы территорий. Позже режим повышенной готовности отменили.

По данным Минобороны, за 12 часов — с 8 утра до 20 часов 7 июня — ПВО сбили 58 украинских беспилотных аппаратов над Белгородской, Брянской и Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Более актуальные данные военное ведомство пока не опубликовало.