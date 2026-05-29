Происшествия Десятки регионов вплоть до Урала под угрозой ракетных ударов. На Украине воздушная опасность — по всей стране

Десятки регионов вплоть до Урала под угрозой ракетных ударов. На Украине воздушная опасность — по всей стране

В городах завыли сирены

Во многих городах объявлена опасность | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Ракетную опасность объявили в регионах Большого Урала. С этим столкнулись и жители Центральной России. Рассказываем подробности происходящего.

В Свердловской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в 16:53. За минуту до этого по всему Екатеринбургу завыли сирены.

«В регионе объявлен режим ракетной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — написал Паслер в своем канале в мессенджере «Макс».

Но это не единственный регион. Также режим ракетной опасности объявили в Челябинской, Курганской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Оренбургской областях, в ХМАО, Удмуртии, Чувашии и Пермском крае.

В то же время по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Согласно данным, сигнал воздушной тревоги звучит во всех областях Украины, а также в Киеве.

Обновлено (16:10 мск).

В Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе впервые с начала СВО ввели режим ракетной опасности. Таким образом, такой режим впервые ввели на территории всего Уральского федерального округа.

Также ракетная опасность объявлена в Татарстане.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Ракетная опасность Атака Сирена
Комментарии
5
Гость
35 минут
Зато нескучно! И застоя, опять-таки нет.
Гость
1 час
Вот вам и санитарная зона до Урала.
