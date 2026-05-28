Гаджет-сапёр: почему лучше не трогать телефон во время грозы — ответ Гидрометцентра

Смартфоны могут взорваться во время грозы и причинить вред здоровью. При чем это происходит не из-за того, что в устройство попадает молния, а с тем, что во время бури в воздухе создается сильное электрическое поле. Это поле вызывает электрические заряды в металлических деталях, включая в схемах телефонов. Об этом рассказала Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра России.

«Происходят внезапные взрывы, от них может пострадать тот, кто будет держать смартфон близко к голове или в кармане. Это не прямое попадание молнии, а процесс индуцирования. То есть это не от разряда, ничего смартфон особенно не привлекает, а просто сам разогревается за счет этих токов», — сказала Макарова ТАСС.

Однако, по словам специалиста, такое случается очень редко. Гораздо большая опасность грозит людям, которые в грозу идут по улице с зонтом или стоят под деревом.