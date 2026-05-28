Дроны ударили по зданию суда в Нижнем Новгороде: что известно

Беспилотники атаковали Нижегородскую область. В столице региона пострадало здание суда. О происшествии рассказал в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.
«В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда», — написал глава региона.
На месте происшествия работают специалисты, оперативные службы действуют в усиленном режиме. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Насколько сильно пострадало здание, не известно. Также глава региона не уточнил, был ли кто-то внутри в момент удара.
Всего над регионом сбили несколько дронов. Работа противовоздушной обороны продолжается, добавил губернатор. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. О других разрушениях в городе и области не сообщается.
За ночь, по данным Минобороны России, перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотника. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.