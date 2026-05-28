НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 738мм 76%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,90
EUR 82,72
Афиша на День города
Суд из-за спектакля
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Ударят заморозки
Как отметить свадьбу в Ярославле
Радулов в детском клубе
Как будут ходить автобусы в День города
Снесли бывший магазин
Приговор депутату
Происшествия Дроны ударили по зданию суда в Нижнем Новгороде: что известно

Дроны ударили по зданию суда в Нижнем Новгороде: что известно

Опасность в регионе сохраняется

115
Неизвестно был ли кто-то внутри здания суда во время атаки | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНеизвестно был ли кто-то внутри здания суда во время атаки | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Неизвестно был ли кто-то внутри здания суда во время атаки

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники атаковали Нижегородскую область. В столице региона пострадало здание суда. О происшествии рассказал в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

«В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда», — написал глава региона.

На месте происшествия работают специалисты, оперативные службы действуют в усиленном режиме. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Насколько сильно пострадало здание, не известно. Также глава региона не уточнил, был ли кто-то внутри в момент удара.

Всего над регионом сбили несколько дронов. Работа противовоздушной обороны продолжается, добавил губернатор. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. О других разрушениях в городе и области не сообщается. 

За ночь, по данным Минобороны России, перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотника. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Суд Глеб Никитин
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
5 минут
лишь бы Басманный не пострадал
Гость
1 минута
Символично, странно, что не в областную думу.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем