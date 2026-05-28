Дроны ударили по зданию суда в Нижнем Новгороде: что известно

Неизвестно был ли кто-то внутри здания суда во время атаки Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники атаковали Нижегородскую область. В столице региона пострадало здание суда. О происшествии рассказал в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

«В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда», — написал глава региона.

На месте происшествия работают специалисты, оперативные службы действуют в усиленном режиме. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Насколько сильно пострадало здание, не известно. Также глава региона не уточнил, был ли кто-то внутри в момент удара.

Всего над регионом сбили несколько дронов. Работа противовоздушной обороны продолжается, добавил губернатор. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. О других разрушениях в городе и области не сообщается.