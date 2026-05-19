Пять туристов погибли на катере в Бурятии: что известно о трагедии на Байкале

Это могло случиться из-за перегруза судна (фото носит иллюстративный характер) Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

На озере Байкал сегодня перевернулся катер с 18 туристами. Спасатели пытаются достать из воды тела погибших. Собрали всё, что известно о трагедии к этому часу.

Что случилось

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, катер совершал прогулку вдоль берега. Судно принадлежит туроператору «Кристальный Байкал». Аэролодка перевернулась в районе скалы Черепаха.

Во время инцидента на борту находились 18 человек, 13 из них удалось спасти, в их числе ребенок. Одна женщина получила рваную рану ноги, ее госпитализировали, передает МЧС по Республике Бурятия.

«К сожалению, погибли 5 человек», — говорится в сообщении.

Среди погибших капитан катера.

По данным Telegram-канала Baza, это была туристическая поездка и начиналась она в Улан-Удэ. Экскурсия должна была включать поездки в Китай и Монголию. Путевка стоила 65 тысяч.

Отдельно за 5 тысяч были поездки по Байкалу на аэролодке. На озеро группа приехала накануне ночью. Сегодня они должны были вернуться в Москву.

Причина трагедии

По предварительным данным, аэролодка была исправна. Причиной трагедии стал перегруз, так как катер на воздушной подушке «Хивус» рассчитан максимум на 10 человек. Эта информация указана на сайте производителя.

«По предварительной информации, лодка была перегружена, поскольку на борту находилось больше людей, чем разрешено правилами эксплуатации судна», — сообщил ТАСС представитель экстренных служб.

Кроме того, капитан судна якобы решил прыжком перенести катер со льда в воду, и именно в это время он перевернулся. Однако официальных подтверждений по этому поводу пока не было.

Что происходит на месте крушения

В настоящее время на месте крушения судна работают 30 человек и 11 единиц техники, пытаясь извлечь тела других пассажиров. Прокуратура Прибайкальского района организовала проверку.

Следственный комитет по Республике Бурятия возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обстоятельства произошедшего выясняются.