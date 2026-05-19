«Я ему сейчас афганскую розу сделаю». 19-летний мигрант искалечил ребенка взрослой любовницы, который заступился за мать

Алима обвиняют в истязании и угрозе убийством

«Я не знаю, что делать. Мне сквозь землю хочется провалиться. Алим никогда не был вспыльчивым. В школе он не дрался, можете сами позвонить, узнать. Я понимаю, вы думаете, что любая мать будет ребенка защищать. Но если сын не прав, то я не знаю…»

Светлана Анатольевна плачет в трубку. Она узнала, что ее 19-летний сын Алим задержан в Екатеринбурге за избиение ребенка — за день до нашего звонка ей в Казахстан прислали новость и видео задержания.

На этой неделе в Екатеринбурге прогремела резонансная история — молодой мигрант избил 12-летнего мальчика, сына своей возлюбленной, разница в возрасте у них — более десяти лет. Пара ссорилась, мальчик заступился за маму и был покалечен: у него перелом носа и сотрясение мозга. Известно, что до этого ревнивый Алим также напал на отца школьника, инвалида, ветерана спецоперации. В пятницу его доставили в суд — туда явилась и женщина, сына которой он избил. На удивление, она его не обвиняла, а наоборот, просила судью о снисхождении к человеку, которого знает всего три месяца.

Е1.RU рассказывает историю конфликта с самого начала. Имена ее участников изменены.

«Ты не мужик, раз так себя ведешь»

Утром 4 мая отцу пострадавшего мальчика Сергею позвонила по видеосвязи его бывшая супруга Алина вместе с ее бойфрендом. Как говорит Сергей, ему показали рыдающего сына, тот был весь в крови. Мальчика избил ухажер матери, 19-летний дворник, переехавший из Казахстана. Отец тут же поехал за сыном, забрал его и позвонил в скорую. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа. На опросе в ПДН мальчик рассказал, что в то утро мать ссорилась с молодым любовником, который приревновал ее. Ребенок начал заступаться за мать.

«Сын сказал ему: „Ты не мужик, раз так себя ведешь“, — рассказывает Сергей. — Тот переключился на ребенка. Говорит: „Пошли выйдем, разберемся наедине“. Представляете, взрослый человек предложил шестикласснику выяснить отношения кулаками. Василий говорит, что испугался, схватил кухонный нож: „Не подходи“. Тот начал его избивать. Мать не заступалась».

За два месяца до этого ЧП, в марте, буйный нрав Алима испытал на себе сам Сергей. Бывшая супруга приехала к нему домой, чтобы забрать алименты для сына и оставить расписку. Ревнивый ухажер явился вслед за ней. Сначала устроил скандал, орал на Алину, матерился, выяснял, почему она ходит домой к бывшему. Потом с жены переключился на Сергея, начал его оскорблять и угрожать.

Видя, что ситуация непредсказуемая, Сергей включил диктофон. В редакции есть запись происходившего в квартире. Описать это можно как 45 минут ненависти: мата, угроз задушить, «завалить» соперника. Сергей и бывшая супруга вели себя сдержанно, пытались успокоить парня.

А того несло всё больше и больше. Алим кинулся на Сергея: на записи слышны звуки ударов. И крики: у меня нож канцелярский, я ему сейчас горло перережу, «афганскую розу» буду делать.

Термин «афганская роза» (или чаще «красный тюльпан») в контексте Афганской войны (1979–1989) известен как крайне жестокая пытка, применяемая моджахедами к советским солдатам.

Сергей говорит, что после удара по затылку он потерял сознание. Бывшая жена увела Алима. Сергей тогда написал заявление в полицию. Пока тянулась проверка, жертвой стал уже его сын. Поводом для очередной ссоры, во время которой ребенок вступился за мать, опять стала ревность Алима, но на этот раз к другому мужчине.

На избиение ребенка в полиции среагировали оперативно. Быстро собрали все материалы, включая данные из больницы, куда поступил пострадавший. Алима задержали. Как рассказали E1.RU в общественной организации «Северный человек», активисты которой участвовали в задержании, Алим пытался скрыться на арендованной машине, создал несколько аварийных ситуаций, сопротивлялся силовикам. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Истязание» и «Угроза убийством». Последнее — по эпизоду с отцом мальчика.

«Мне стыдно за то, что случилось»

После угроз устроить «афганскую розу» у нас были подозрения, что радикальных настроений Алим набрался в родной семье. Но после разговора с мамой Алима поняли, что ошибались. Светлана Анатольевна, мама Алима, плача, искренне извинялась за сына.

«Наверно, мы где-то что-то упустили при воспитании. Мне стыдно за то, что случилось с Алимом. Мне даже жить не хочется. Мы, родители, всегда надеемся на детей, что это будет наша гордость, что жизнь не зря прожили, если дети чего-то добились, а получилось наоборот. Нечем сейчас гордиться. Надо было нам его забирать домой…» — говорила женщина. Уже когда сына задержали, ей позвонила Алина, сожительница сына, и обо всём рассказала. «Я сказала ей: ну зачем при ребенке начинать скандал, выяснять отношения? Однокомнатная квартира у вас! Дети не должны это слышать!»

Она живет в Казахстане, ухаживает за своими двумя младшими братьями-инвалидами с детства, взрослыми, но недееспособными. Кто-то из ее предков еще в 40-е годы был сослан в Казахстан, когда депортировали немцев Поволжья. Типичная история для нашей страны, когда люди в силу разных обстоятельств переселялись, ассимилировались, приживались на территориях других республик.

Муж Светланы Анатольевны, отец Алима, узбек, ветеран войны в Афганистане. Сейчас он в шоке и от поступка сына, и от того, что тот угрожал человеку пыткой моджахедов, с которыми он сам сражался в рядах Советской Армии во время Афганской войны. Супруга говорит, что он никогда не рассказывал ни ей, ни сыну о том, что было во время его службы.

Светлана признаёт, что, к сожалению, Алим видел насилие в их семье.

«Муж — афганец, ветеран, я всегда на это списывала вспышки агрессии. Мы сорок лет прожили вместе и по сей день живем. Он не пьет вообще, но если выпьет, раз в год, то [становится] неадекватен. Бывало такое, что Алима в охапку — и бежала. Говорила мужу не раз: „Ты виноват будешь, что у Алима будет такое же отношение к женщинам“. Дети ведь из семьи всё берут», — рассказала нам женщина. Она признаёт, что они с мужем не одобряли этих отношений, их пугала разница в возрасте.

«Он весь в крови, его били 15 человек»

Связалась с редакцией и мама пострадавшего мальчика. Алина рассказала разные неприглядные подробности их жизни с Сергеем: что тот бил ее, а она терпела, они расходились и сходились, она его не бросала, была верной, ухаживала за ним в госпитале, выхаживала, а он отвечал неблагодарностью, и так далее. Рассказывала очень много.

Сергей в ответ говорит, что это клевета, чтобы опорочить его, что он устал за эти годы от ее неверности, что она не дождалась его с СВО и они расстались. В общем, семейные дрязги, в которые ни к чему вникать, потому что где правда, где оговоры, не разобрать.

Суть истории всё-таки в том, что неадекватный взрослый человек, не умеющий контролировать себя, избил ребенка на глазах у матери.

Об этом Алина сказала немного. Она объяснила, что они действительно ссорились с сожителем, Василий начал заступаться, а потом схватил нож.

«И Алим ударил его всего один раз. А так Алим очень хороший, добрый, веселый, улыбчивый человек, никогда никого не обидит, — уверяет Алина. — Да, тогда (в квартире, когда он побил ее бывшего мужа) он вспылил, но его тоже можно понять, он ревновал. Ему не понравилось, что я приехала за алиментами к бывшему мужу, требовал, чтобы тот переводил деньги на карту».

«Что мне теперь делать — не знаю. Я не хочу, чтобы Алиму испортили жизнь», — говорит женщина.

Она также возмущена, что с ее другом слишком жестко обошлись при задержании.

«Он весь в крови, его били 15 человек. Представляете, 15 взрослых мужчин били одного беззащитного парня. Разве так можно? Разве это по закону?» — негодует Алина.

Она пришла на суд по мере пресечения поддержать обвиняемого в избиении его сына. Просила суд оставить Алима на свободе, что тот будет проживать с ней, что он всё осознал, она уверена, что больше этого не повторится, и еще — сын уже всё простил ее другу.

«У меня только жизнь налаживается. Почему так? Ну да, он оступился», — Алина в суде расплакалась.

Сергей на избрание меры пресечения прийти не смог, был на работе. Их сын сейчас живет то у отца, то снова приходит к маме. Сергей объясняет, что мальчик, несмотря на всю эту ситуацию, любит мать, запрещать им видеться друг с другом он не может и не знает, как поступить правильно. Отец переживает за психику ребенка и опасается, что мать приведет нового избранника, каким он будет — неизвестно.

15 мая Железнодорожный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Алиму: арест на два месяца. По версии следствия, это был не единственный раз, когда Алим поднял руку на Василия.

«По версии следствия, с января по май 2026 года фигурант систематически наносил побои 12-летнему сыну сожительницы. В частности, в мае 2026 года обвиняемый в ходе бытового конфликта поссорился со своей сожительницей, и когда ребенок заступился за свою мать, злоумышленник причинил мальчику телесные повреждения. Кроме того, согласно материалам уголовного дела, фигурант также высказал угрозу убийством отцу избитого им ребенка», — сообщили в областном Следственном комитете.

