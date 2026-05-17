НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 758мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Ярославец на «Поле чудес»
Ликвидация «зеленых масел»
Здоровье под контролем
Когда придет прохлада
Как отметить свадьбу в Ярославле
Полеты в город-миллионник
Кто зарабатывает на Волге
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Происшествия Атаки БПЛА Десятки дронов ударили по Москве, атаковали Севастополь, погибли люди — что известно о налетах беспилотников

Десятки дронов ударили по Москве, атаковали Севастополь, погибли люди — что известно о налетах беспилотников

Самое актуальное об обстановке на территориях

1 139
Десятки дронов сбили ПВО за несколько часов | Источник: Роман Данилкин / 63.RUДесятки дронов сбили ПВО за несколько часов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Десятки дронов сбили ПВО за несколько часов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В ходе масштабной атаки дронов по всей России в течение семи часов 16 мая ПВО перехватили более полутора сотен беспилотников — от Курской области до Черного моря. Последствия оказались серьезными. После полуночи десятки аппаратов направились на Москву, там есть погибшие и раненые. Подробности — в нашем материале.

С 15 до 22 часов мск системы ПВО перехватили 156 украинских дронов. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской, Воронежской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны.

Атакам подвергся Севастополь и акватория Черного моря. Силы противовоздушной обороны уничтожили 25 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Осколки одного из сбитых дронов повредили высоковольтную линию электропередачи. Из-за этого возникли перебои с электроснабжением в отдельных районах города. В нескольких домах повредило стены и крыши. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди людей нет.

«Один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки, сбит в районе Кара-Кобы. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

На территории Донбасса из-за атаки погиб 16-летний подросток, пострадали десять человек. У них разные травмы, трое тяжело ранены.

Система противовоздушной обороны Москвы после полуночи перехватила 76 беспилотников. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. О разрушениях не сообщается. Однако известно, что на места падений выезжали экстренные службы.

В аэропорту Саратова на время ограничили прием и выпуск воздушных судов, позже запрет отменили. Аналогичные меры, по сообщению Росавиации, ввели в столичных Шереметьеве, Домодедове и Внукове, а также в Жуковском в Московской области и Пскове.

Обновлено в 06:04 (мск):

В подмосковных Химках при попадании дрона в частный дом погибла женщина, ещё один человек находится под завалами. В Мытищах скончались двое мужчин. В Красногорске повреждены квартиры в многоэтажке, в Истре и Наро-Фоминском округе также зафиксированы попадания по жилым домам, несколько человек получили ранения. В нескольких муниципалитетах атакованы объекты инфраструктуры.

На местах работают спасатели, пожарные, МЧС, полиция и власти. Всем пострадавшим оказывается помощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обновлено в 06:40 (мск):

По данным мэра столицы Сергея Собянина, за последние сутки сбили более 120 дронов. В результате ЧП пострадали 12 человек. Отражение атаки продолжается.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Атака БПЛА Дрон Беспилотник над морем Севастополь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
17 мая, 11:00
Дорогая моя столица Дорогая моя Москва Как сладостно прекрываться тобой...
Гость
17 мая, 07:14
Ярославлю спокойнее, покуда все сбивается столицей. Пусть и дальше прикрывает нас. Там зданий и целей больше в разы.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Рекомендуем