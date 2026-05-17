Десятки дронов ударили по Москве, атаковали Севастополь, погибли люди — что известно о налетах беспилотников

Десятки дронов сбили ПВО за несколько часов

В ходе масштабной атаки дронов по всей России в течение семи часов 16 мая ПВО перехватили более полутора сотен беспилотников — от Курской области до Черного моря. Последствия оказались серьезными. После полуночи десятки аппаратов направились на Москву, там есть погибшие и раненые. Подробности — в нашем материале.

С 15 до 22 часов мск системы ПВО перехватили 156 украинских дронов. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской, Воронежской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны.

Атакам подвергся Севастополь и акватория Черного моря. Силы противовоздушной обороны уничтожили 25 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Осколки одного из сбитых дронов повредили высоковольтную линию электропередачи. Из-за этого возникли перебои с электроснабжением в отдельных районах города. В нескольких домах повредило стены и крыши. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди людей нет.

«Один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки, сбит в районе Кара-Кобы. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

На территории Донбасса из-за атаки погиб 16-летний подросток, пострадали десять человек. У них разные травмы, трое тяжело ранены.

Система противовоздушной обороны Москвы после полуночи перехватила 76 беспилотников. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. О разрушениях не сообщается. Однако известно, что на места падений выезжали экстренные службы.

В аэропорту Саратова на время ограничили прием и выпуск воздушных судов, позже запрет отменили. Аналогичные меры, по сообщению Росавиации, ввели в столичных Шереметьеве, Домодедове и Внукове, а также в Жуковском в Московской области и Пскове.

В подмосковных Химках при попадании дрона в частный дом погибла женщина, ещё один человек находится под завалами. В Мытищах скончались двое мужчин. В Красногорске повреждены квартиры в многоэтажке, в Истре и Наро-Фоминском округе также зафиксированы попадания по жилым домам, несколько человек получили ранения. В нескольких муниципалитетах атакованы объекты инфраструктуры.

На местах работают спасатели, пожарные, МЧС, полиция и власти. Всем пострадавшим оказывается помощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

