Происшествия «Окна задрожали, всё затряслось»: на автозаправке в Пятигорске произошел мощный взрыв — кадры

Собрали всё, что известно о ЧП

737
Взрыв произошел на заправке в Пятигорске | Источник: МЧС Ставропольского края / Max

На газовой автозаправке в Пятигорске прогремел мощный взрыв, который привел к пожару. Локализовать возгорание удалось только через несколько часов. В результате ЧП пострадали шесть человек.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что предварительная причина инцидента — нарушение правил безопасности при разгрузке газовоза. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы, задействовав 45 специалистов и 15 единиц техники. Угроза жилых зданий миновала, но улицу Ермолова пришлось временно перекрыть.

Мэр города Дмитрий Ворошилов подтвердил эту информацию и подчеркнул, что взрыв не связан с атакой беспилотников.

«Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте. Хочу всех успокоить — взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предположительно, нарушение техники безопасности. Прошу воздержаться от поездки по улице Ермолова. Объявлен повышенный ранг пожара. На месте создан штаб пожаротушения», — написал Ворошилов в своих соцсетях.

Видео, снятое вскоре после происшествия на газовой заправке в Пятигорске

В результате происшествия пострадали шесть человек, которые были доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По данным наших коллег из 29.RU, к 15:00 по местному времени пожар, охвативший площадь в 1000 квадратных метров, был локализован.

Пожарные тушат огонь

Пожар удалось локализовать

Губернатор отметил, что многоквартирный дом рядом с заправкой не получил повреждений, однако взрывной волной выбило стекла в нескольких квартирах. Власти пообещали оказать помощь жителям в восстановлении окон.

«Окна задрожали, всё затряслось, мы сначала подумали, землетрясение. Даже не поняли сначала. Выглянула в окно — всё в дыму, дышать нечем, пепел. Испугались, конечно, да. У соседей, кто туда поближе, окна повыбивало», — рассказала очевидица в разговоре с РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. По информации пресс-службы ведомства, криминалисты проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, назначаются необходимые экспертизы.

Алена Смагина
Комментарии
4
Гость
17 мая, 08:02
И сразу радостно на душе ярославцев, что на этот раз громыхнуло не у нас...
Гость
16 мая, 17:05
давайте новости про нас или хотя бы ближайших соседей
