Аэропорты и школы закрыли, пострадали люди: по России ударили почти 300 беспилотников

Нескольким людям понадобилась помощь медиков Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

За ночь над Россией сбили почти 300 беспилотников. Есть раненые, пострадали дома и предприятия. Школы начали переводить на дистант.

Всего силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 286 дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Брянской области FPV-дроны атаковали гражданский автомобиль в селе Соловьевка. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадали два мирных жителя. Мужчин доставили в больницу, их автомобиль тоже пострадал.

В Ростовской области, по словам губернатора Юрия Слюсаря, военные отразили атаку двух десятков дронов в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и еще четырех районах. В хуторе Лихой обломки повредили кровлю и стекла частного дома, пострадавших нет. В Зимовниковском и Красносулинском районах пострадали установки ветроэлектростанции, что привело к потере мощности, но возгораний не случилось. В Первомайском районе Ростова обломки беспилотников упали возле коммерческого и административного объектов, повредив бытовые коммуникации. Жертв нет.

В Ярославской области, как сообщил губернатор Михаил Евраев, на подлете к столице региона атаку отразили. Большинство дронов сбили, но один обломок попал в промышленный объект города. Пострадавших нет. Власти просят жителей не приближаться к фрагментам беспилотников.

В Тульской области уничтожили пять дронов. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Калужской области сбили три беспилотника. На месте работают оперативные службы.

В Краснодарском крае, по данным оперативного штаба, обломки дронов упали на территорию предприятия в поселке Волна. Один человек ранен, ему оказывают помощь. На предприятии загорелось оборудование, пожар тушат 96 человек и 29 единиц техники. В станице Тамань обломки повредили частные домовладения: выбили стекла, повредили двери. Один человек получил ранения, но госпитализация ему не потребовалась.

В Чебоксарах из-за угрозы атаки дронов школы перевели на дистанционное обучение. Глава города Станислав Трофимов сообщил, что вторая смена сможет начать очные занятия только после официального отбоя опасности.