Рухнула телевышка, оборвались линии электропередачи, погибли и пострадали люди: Россию атаковало более 100 дронов

Осколками дронов изрешетило дома и машины (иллюстративное фото) Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Регионы России массово атаковали беспилотники 1 мая. Во время налета погибли и пострадали люди, также обломки повредили дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

В Белгородской области во время налета дронов погибли два молодых человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Волчья Александровка беспилотник целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня 18 и 15 лет. От полученных ранений ребята погибли на месте», — говорится в сообщении.

Еще один человек получил травмы во время удара беспилотника. Как уточнил Гладков, дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, водитель получил ранения, его доставили в больницу.

Источник: Настоящий Гладков / Telegram Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Помимо этого, дроны ударили по многоэтажкам и частным домам в Белгородской области, а также по машинам мирных граждан.

«В поселке Разумное Белгородского округа дрон ударил по коммерческому объекту. После детонации здание загорелось. А в Валуйском округе в селе Казинка FPV-дроны ударили по территории предприятия. В гараже выбило стекла, также повредились три „Газели“, автобус и легковой автомобиль», — пояснил губернатор.

Также во время налета дрона на Грайворонский округ произошел обрыв линии электропередачи.

«В селе Гора-Подол дрон ударил по частному домовладению, вследствие чего повреждены забор, гараж и линия электропередачи», — сообщил глава области.

Еще один человек погиб и пострадал в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района. Беспилотник ударил по движущемуся автомобилю, к сожалению, водитель погиб. Осколочные ранения также получил пассажир. Мужчину доставили в больницу», — пояснил глава региона.

А в Курской области дрон атаковал объект телерадиовещания в Рыльском районе, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В результате удара вышка цифрового телевидения полностью разрушена.

«К сожалению, без телевещания остались весь Рыльский район, часть населенных пунктов Глушковского, Кореневского и Льговского районов», — пояснил губернатор.