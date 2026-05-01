НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 750мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,41
EUR 94,06
Атака БПЛА на Ярославль
Где помогают вернуть здоровье
Изувечил пассажира «Яавтобуса»
Этап Карабулинской развязки
Где поймать настоящее лето
Пожар на НПЗ — подробности
Умер 19-летний хоккеист
Атака БПЛА — коротко
Афиша на выходные
Происшествия Атаки БПЛА Рухнула телевышка, оборвались линии электропередачи, погибли и пострадали люди: Россию атаковало более 100 дронов

Рухнула телевышка, оборвались линии электропередачи, погибли и пострадали люди: Россию атаковало более 100 дронов

Под ударом оказались 10 регионов РФ

7 783
Осколками дронов изрешетило дома и машины (иллюстративное фото) | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUОсколками дронов изрешетило дома и машины (иллюстративное фото) | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Осколками дронов изрешетило дома и машины (иллюстративное фото)

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Регионы России массово атаковали беспилотники 1 мая. Во время налета погибли и пострадали люди, также обломки повредили дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

В Белгородской области во время налета дронов погибли два молодых человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Волчья Александровка беспилотник целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня 18 и 15 лет. От полученных ранений ребята погибли на месте», — говорится в сообщении.

Еще один человек получил травмы во время удара беспилотника. Как уточнил Гладков, дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, водитель получил ранения, его доставили в больницу.

Источник: Настоящий Гладков / TelegramИсточник: Настоящий Гладков / Telegram
Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

Источник: Настоящий Гладков / TelegramИсточник: Настоящий Гладков / Telegram
Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

Помимо этого, дроны ударили по многоэтажкам и частным домам в Белгородской области, а также по машинам мирных граждан.

«В поселке Разумное Белгородского округа дрон ударил по коммерческому объекту. После детонации здание загорелось. А в Валуйском округе в селе Казинка FPV-дроны ударили по территории предприятия. В гараже выбило стекла, также повредились три „Газели“, автобус и легковой автомобиль», — пояснил губернатор.

Также во время налета дрона на Грайворонский округ произошел обрыв линии электропередачи.

«В селе Гора-Подол дрон ударил по частному домовладению, вследствие чего повреждены забор, гараж и линия электропередачи», — сообщил глава области.

Еще один человек погиб и пострадал в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района. Беспилотник ударил по движущемуся автомобилю, к сожалению, водитель погиб. Осколочные ранения также получил пассажир. Мужчину доставили в больницу», — пояснил глава региона.

А в Курской области дрон атаковал объект телерадиовещания в Рыльском районе, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В результате удара вышка цифрового телевидения полностью разрушена.

«К сожалению, без телевещания остались весь Рыльский район, часть населенных пунктов Глушковского, Кореневского и Льговского районов», — пояснил губернатор.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего над Россией с 08:00 до 20:00 (мск) ПВО сбила 133 беспилотника. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Дрон ПВО Атака Минобороны
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
7 мая, 16:41
вам за эти влажные фантазии хоть грош в пасть кидают?
Гость
3 мая, 00:30
Я ребенок, я не думаю что доживу до 18
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско
Надежда Губарь
Рекомендуем