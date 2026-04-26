«Заставляли клясться на Библии, чтобы молчали». Ученики рассказали об издевательствах и тюремных порядках в частной школе

Регина отправила в училище 11-летнего сына и пожалела об этом Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

В редакцию E1.RU обратились родители бывших воспитанников частной школы Алапаевска. Они написали нам коллективное письмо, в котором утверждают, что над их детьми издевались в закрытом учебном заведении: в наказание за проступки устраивали ночные пробежки до пяти утра, заставляли по часу сидеть в полуприседе, собирать языком хлебные крошки с пола, унижали и били.

Частное образовательное учреждение «Алексеевское реальное училище» открылось в сентябре прошлого года. В концепцию, если верить по рассказам родителей, включили основы казачества, кадетства и православия. Но, по рассказам родителей, получилась смесь не самых лучших армейских традиций и исправительного учреждения.

Журналист Е1.RU Елена Панкратьева побывала в Алапаевске и пообщалась с мамами двух воспитанников, которые подписались под этим письмом.

Ставили на колени, лишали сна

— В Алапаевске у нас бабушка живет, она ходит там в церковь. Она и рассказала нам, что там открывается кадетская школа, в ней всё обещают делать хорошо и замечательно. Дети там будут жить, учиться, полный пансион. Кроме общеобразовательных предметов обещали учить основам религии, водить в церковь на службы, — рассказывает мама одного из бывших учеников Регина. Сами они живут в Верхней Салде, в 167 километрах от Алапаевска.

Регина с мужем решили отдать в новое учебное заведение 11-летнего сына Сережу (имя изменено. — Прим. ред.). Пошел туда мальчик со второй четверти в пятый класс. Родители думали, там подтянут дисциплину, тем более что в двух классах, пятом и шестом, училось всего 20 человек. Учителя работали вне штата, были приходящими. Месяц пребывания в школе стоил десять тысяч рублей. За аттестацию по предметам нужно было платить отдельно, примерно 1,5 тысячи за предмет. На тот момент у школы не было образовательной лицензии, все дети числились на домашнем обучении и были приписаны к одной из школ Нижнего Тагила. Заведение было зарегистрировано как некоммерческая организация. Но родителям обещали, что вопрос с лицензией скоро решится.

— Приехали четвертого ноября, я передала им сына, его заселили. Немного насторожило, что мне отказались показать, где он будет жить, его комнату, — рассказывает Регина.

Предполагалось, что дети будут жить в школе рабочую неделю, а на выходные приезжать домой. Но ни в первые, ни во вторые выходные Сережу домой не отпустили. Родителям объяснили, что дети «накосячили» и их в наказание оставляют в школе. Телефоны у воспитанников забирали, об этом родителей сразу предупредили, но пообещали, что будут выдавать каждый день в определенные часы.

— Но и в эти часы я не могла до него дозвониться по несколько дней, — продолжает Регина. — Звонишь — телефон вне зоны действия. Набирала директора или старшего воспитателя: «Что случилось»? Тогда сын мне перезванивал. Но ничего не рассказывал, говорил односложно: «Всё нормально». Позже он мне признался, что во время звонка воспитатели стояли над ним, слушали.

Впрочем, когда Сережа приезжал домой на выходные, он тоже особо ничего не говорил. Позже Регина заметила на теле сына синяки, начала расспрашивать, он уверял, что ничего страшного, мол, упал, стукнулся.

— Думаю: «Ну ладно, всё бывает», — вспоминает Регина. — Единственное, он постоянно спрашивал: «Мам, можно я вернусь обратно в школу, домой?» Я начинаю расспрашивать: «Что-то случилось?» А он уходит от разговоров. А зимой перед новогодними праздниками мне позвонила мама другого ученика: «Ты знаешь, что там вообще происходит?» И рассказала про все ужасы, что воспитатели детей бьют, издеваются, придумывают детям матерные прозвища — тюремные погоняла, про ночные пробежки до пяти утра.

Регина говорит, что они с мужем тут же поехали в Алапаевск, потребовали отдать ребенка.

— Я его тихонько в уголок отвела: «Тебя тут обижают?» Он сначала испуганно на меня смотрит: «Нет-нет, ничего, откуда ты что-то знаешь?» А его чуть не потряхивает. Я его приобняла, прижала к себе. Если, говорю, тебя действительно здесь обижают, мы сейчас просто собираем вещи и едем домой. Он тут же разревелся, что да, тут очень плохо.

Родители тогда забрали документы из школы и увезли сына домой.

— Приехали, осмотрели — у него все руки, спина в синяках. Оказалось, избили другие ученики, у них это было поставлено на поток. Была коллективная система наказаний: кто-то провинился — всех заставляют отжиматься, стоять в полуприседе от 20 минут до часа. После этого разозленные дети ночью устраивали темную тому, из-за кого их наказали: накрывали одеялом, избивали, — передает Регина рассказ сына.

Родители с сыном сразу же поехали в травмпункт, зафиксировали побои, гематомы. Потом мальчик рассказал обо всём, что было за закрытыми дверями. Как их поднимали, будили ночью за то, что кто-то из группы не спал, и заставляли бегать по ночным улицам до утра. Или же по тем же причинам ставили всех ночью на колени и заставляли держать над головой пятилитровые бутыли с водой.

— Если силы кончались и ребенок ронял бутыль, то заставляли выливать на себя воду, или же ее выливал воспитатель. Потом до утра всех заставляли затирать мокрые полы, — описывает детали Регина. — Спросила сына: «Ты почему мне сразу ничего не рассказал, когда приезжал домой?» Представляете, он объяснил, что их заставляли клясться на Библии, что всё, что случается в школе, не должно выйти за ее пределы, иначе «вы будете крысами, а крыс бьют».

Мальчик показал, как в наказание их заставляли стоять в полуприседе от 20 минут до часа Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Она рассказала, как «воспитанием» занимался охранник школы.

— Сын рассказал, как он выстраивал всех и заставлял просто стоять не шелохнувшись. Кто пошевелится, в того он швырял тем, что попадется ему в руки, — говорит Регина. — В моего сына он запустил ножницами, у него от удара на лбу осталась сейчас вмятина.

Регина говорит, она сразу написала заявление в полицию. Ее с ребенком уже вызывали на допрос, где мальчик всё рассказал. Но, как говорит мама, дальше всё затихло, что сейчас с делом, она не знает. По поводу побоев от других воспитанников маме пришел ответ, что в возбуждении дела об административном правонарушении отказано.

Ели хлеб с пола

Мы пообщались еще с одной мамой бывшего ученика, она попросила не называть имени. Ее сын учился в школе с начала учебного года, то есть фактически с момента открытия в сентябре 2025 года. Чтобы его забрали из училища домой, мальчик специально наелся снега, надеясь заболеть.

Она описала конкретные случаи, когда якобы пострадал ее сын.

— Например, один из воспитателей выстраивал детей и показывал видео из «ТикТока», смешные. Но не чтобы развеселить. Кто засмеется — получал с ноги в живот, — рассказывает женщина. — В последний день перед тем, как мы ребенка забрали, у меня ребенок получил вот так в живот с ноги. Потом он его потянул за ухо и закричал: «Из-за тебя все будут сейчас отжиматься!» А если из-за кого-то отжимаются, это было такое правило, значит, ночью другие (воспитанники) бьют его. Так и получилось, все отжимались. Сын потом рассказывал, что рыдал, я, говорит, вообще не хотел спать, понимал, что сейчас будет «темнуха» от… (называет имена воспитанников. — Прим. ред.). Потом уснул, конечно, дети устроили «темнуху», побили, он убежал, спрятался на первом этаже.

Мама говорит, что еще с начала года родители жаловались руководству на воспитателей, просили поменять их.

— Воспитатель придумывал детям матерные прозвища. Вот, допустим, моего ребенка он называл *** (унизительное название лица нетрадиционной ориентации. — Прим. ред.). И еще несколько детей. По этому поводу мы писали письменное заявление директору. На что нам через полчаса пришел ответ, голосовое сообщение: это всё клевета, фантазии детей, они якобы провели расследование. Тогда этот воспитатель стал особенно выделять моего сына, травить. Как-то они поехали в храм на автобусе, и этот воспитатель спрашивает моего сына: «***, за тебя платить или нет?» У охранника тоже был очень интересный метод «воспитания». Дети не успевали поесть и брали тайком с собой хлеб или яблоко. Это было запрещено. Охранник мог обыскать их, когда они мыли посуду. Если находил, отбирал этот продукт, кидал на пол в туалет (дети, кстати, мыли всю посуду в туалете), заставлял всех отжиматься, а виновника — есть. Пока ребенок не съест с пола, дети не останавливаются, отжимаются.

Мама одного из учеников рассказала об издевательствах над детьми в частной школе Источник: Городские медиа

Когда сын рассказал, что его заставили есть хлеб с пола в туалете, они с мужем пошли разбираться к директору школы.

— Попросили этого человека отстранить от детей, потому что это неадекватно, это вообще какие-то тюремные замашки. Директор сначала никак, но мы настояли, чтобы охранника позвали на встречу с нами. Мы спросили его: «Это что за метод?» Он заулыбался, извинился, сказал: «Такого больше не будет». Да, именно такого больше не было. Но потом я узнала от сына, что он за то, что все шумели, заставил принять упор лежа. Дети отжимались, а он лупил их бебутами (кинжалами для фехтования), кому куда попадет. Моему попало по руке.

Она хотела забрать сына после первой четверти. Но руководство школы пообещало, что воспитателей поменяют.

— И действительно, уволили двоих. Но одного оставили, так же, как и охранника, — говорит мама. — Уже потом, когда начались разбирательства, я на допросах в ПДН и у следователей узнала, что этот охранник семь лет отсидел за то, что до смерти избил человека, и он рассказывал воспитанникам о своем тюремном прошлом.

По словам обеих наших собеседниц, в школе все-таки был единственный достойный воспитатель, которого дети уважали, и он ни над кем не издевался, в его смены всё было спокойно. К педагогам у родителей претензий тоже нет, детей они не обижали, не знали, что происходит там, когда нет уроков.

Сейчас Алексеевское реальное училище закрыто по требованию прокуратуры. По информации пресс-службы судов Свердловской области, во время проверки там нашли грубые нарушения: нарушение правил гигиены, мытье посуды в туалетной раковине, отсутствие одноразовых перчаток у персонала, антисанитарное состояние кулеров с водой, сотрудники работали без санитарных книжек и необходимых обследований.

«Идея, на самом деле, была очень добрая и хорошая. Но людей, исполнителей, взяли безобразнейших», — считает наша собеседница.

Что говорят в школе

Мы связались с директором Алексеевского реального училища Дмитрием Андриенко. Он отказался подробно комментировать ситуацию и обвинения родителей. Но коротко объяснил, что в данный момент руководство готовит опровержение всего, в чем его обвиняют некоторые родители. Он заверил, что всё сказанное — клевета.

В межмуниципальном отделе МВД России по Алапаевску нам сообщили, что «проверочные мероприятия по данному факту продолжаются. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение».