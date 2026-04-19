НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 750мм 83%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Афиша на выходные
Как побороть ротавирус
Здесь был Пушкин
Куда сдать отходы на переработку
Фото и истории кошечек из приюта
Стрижки для женщин за 40
Продадут часть Вознесенских казарм
Благоустроят парк
Происшествия Тигр выпрыгнул из манежа к зрителям в ростовском цирке: видео

Тигр выпрыгнул из манежа к зрителям в ростовском цирке: видео

Сетка, защищающая зал, упала

3 880
Поведение животного объясняется испугом (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПоведение животного объясняется испугом (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Поведение животного объясняется испугом (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В ростовском цирке шапито тигр во время выступления выпрыгнул из манежа прямо к зрителям. Об этом редакции 161.RU рассказал читатель и прислал видео.

На кадрах видно, что в момент выступления на манеже было три тигра и два дрессировщика. Манеж от зрителей отделяла сетка, натянутая на круг, прикрепленный к конструкции под куполом либо к куполу. Внезапно круг с сеткой упал. Тигры испугались, заметались, потом один из них перепрыгнул ограждение и ринулся в зрительские ряды.

Сначала упала сетка, тигры испугались, затем один из них выскочил в зрительские ряды

Источник:

читатель 161.RU

Люди стали кричать. Началась эвакуация. Перепуганных зрителей вывели из зала. Информации о пострадавших нет. Что случилось с тигром — пока неизвестно.

Инцидент произошел на проспекте Нагибина. Судя по опубликованным в Сети афишам, это цирк династии Довгалюк, который уже несколько лет находится на этом месте. Коллеги из 161.RU связалась с цирком по общему номеру, уточнив, у них ли случилось это ЧП. Там ответили: «Пока без комментариев, звоните завтра».

ПО ТЕМЕ
Марина РыбалкинаМарина Рыбалкина
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Тигр Цирк Ростов-на-Дону
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED5
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
20 апреля, 15:33
Молодец!
Гость
20 апреля, 08:57
Можно было сделать селфи с тигром нахаляву, хе-хе!!!!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем