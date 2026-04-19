Тигр выпрыгнул из манежа к зрителям в ростовском цирке: видео

В ростовском цирке шапито тигр во время выступления выпрыгнул из манежа прямо к зрителям. Об этом редакции 161.RU рассказал читатель и прислал видео.
На кадрах видно, что в момент выступления на манеже было три тигра и два дрессировщика. Манеж от зрителей отделяла сетка, натянутая на круг, прикрепленный к конструкции под куполом либо к куполу. Внезапно круг с сеткой упал. Тигры испугались, заметались, потом один из них перепрыгнул ограждение и ринулся в зрительские ряды.
Люди стали кричать. Началась эвакуация. Перепуганных зрителей вывели из зала. Информации о пострадавших нет. Что случилось с тигром — пока неизвестно.
Инцидент произошел на проспекте Нагибина. Судя по опубликованным в Сети афишам, это цирк династии Довгалюк, который уже несколько лет находится на этом месте. Коллеги из 161.RU связалась с цирком по общему номеру, уточнив, у них ли случилось это ЧП. Там ответили: «Пока без комментариев, звоните завтра».