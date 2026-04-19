Тигр выпрыгнул из манежа к зрителям в ростовском цирке: видео

Поведение животного объясняется испугом (фото носит иллюстративный характер) Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В ростовском цирке шапито тигр во время выступления выпрыгнул из манежа прямо к зрителям. Об этом редакции 161.RU рассказал читатель и прислал видео.

На кадрах видно, что в момент выступления на манеже было три тигра и два дрессировщика. Манеж от зрителей отделяла сетка, натянутая на круг, прикрепленный к конструкции под куполом либо к куполу. Внезапно круг с сеткой упал. Тигры испугались, заметались, потом один из них перепрыгнул ограждение и ринулся в зрительские ряды.

Сначала упала сетка, тигры испугались, затем один из них выскочил в зрительские ряды Источник: читатель 161.RU

Люди стали кричать. Началась эвакуация. Перепуганных зрителей вывели из зала. Информации о пострадавших нет. Что случилось с тигром — пока неизвестно.