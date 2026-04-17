В Ярославской области вспыхнул пожар в лесу: что известно

В Ярославской области вспыхнул пожар в лесу Большесельского округа, недалеко от деревни Паршево. О ЧП, которое произошло 16 апреля, сообщил глава округа Алексей Шутов. По его словам, пожар произошел по вине арендатора лесного участка.
«Он решил сжечь порубочные остатки. В такую погоду огонь мгновенно вышел из-под контроля. Площадь, пройденная огнем, составила порядка одного гектара», — рассказал Алексей Шутов.
На тушение выезжали пожарные и сотрудники лесной охраны.
«Благодаря слаженным и быстрым действиям возгорание было ликвидировано. Лесного пожара допущено не было», — уточнили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.
Арендатора участка привлекли к административной ответственности. Данное нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой наложение штрафа до 400 тысяч рублей. Кроме того, с виновного в таких ситуациях полностью взыскивается ущерб, нанесенный лесному фонду, и затраты на тушение.
Если вы заметили возгорание, незамедлительно сообщите по телефонам: 112 или 8-800-100-94-00.
Напомним, в Ярославской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. В этот период категорически запрещены разведение костров, выжигание сухой травы, курение в лесных массивах, захламление территорий отходами.