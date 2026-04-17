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Происшествия В Ярославской области вспыхнул пожар в лесу: что известно

В Ярославской области вспыхнул пожар в лесу: что известно

Подробности ЧП в Большесельском округе

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В Ярославской области вспыхнул пожар в лесу | Источник: Алексей Шутов / Vk.com, Министерство природопользования ЯО / Vk.comВ Ярославской области вспыхнул пожар в лесу | Источник: Алексей Шутов / Vk.com, Министерство природопользования ЯО / Vk.com

В Ярославской области вспыхнул пожар в лесу

Источник:

Алексей Шутов / Vk.com, Министерство природопользования ЯО / Vk.com

В Ярославской области вспыхнул пожар в лесу Большесельского округа, недалеко от деревни Паршево. О ЧП, которое произошло 16 апреля, сообщил глава округа Алексей Шутов. По его словам, пожар произошел по вине арендатора лесного участка.

«Он решил сжечь порубочные остатки. В такую погоду огонь мгновенно вышел из-под контроля. Площадь, пройденная огнем, составила порядка одного гектара», — рассказал Алексей Шутов.

На тушение выезжали пожарные и сотрудники лесной охраны.

«Благодаря слаженным и быстрым действиям возгорание было ликвидировано. Лесного пожара допущено не было», — уточнили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Пожар вспыхнул недалеко от деревни Паршево | Источник: Алексей Шутов / Vk.comПожар вспыхнул недалеко от деревни Паршево | Источник: Алексей Шутов / Vk.com
С огнем боролись пожарные и лесная охрана | Источник: Алексей Шутов / Vk.comС огнем боролись пожарные и лесная охрана | Источник: Алексей Шутов / Vk.com
Распространение пламени удалось предотвратить | Источник: Министерство природопользования ЯО / Vk.comРаспространение пламени удалось предотвратить | Источник: Министерство природопользования ЯО / Vk.com

Арендатора участка привлекли к административной ответственности. Данное нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой наложение штрафа до 400 тысяч рублей. Кроме того, с виновного в таких ситуациях полностью взыскивается ущерб, нанесенный лесному фонду, и затраты на тушение.

Если вы заметили возгорание, незамедлительно сообщите по телефонам: 112 или 8-800-100-94-00.

Напомним, в Ярославской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. В этот период категорически запрещены разведение костров, выжигание сухой травы, курение в лесных массивах, захламление территорий отходами.

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Комментарии
15
Гость
18 апреля, 09:13
Темпы реализации программы газификации в Ярославской области снизились из-за внешнеэкономических ограничений, затронувших Газпром. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев во время отчета перед депутатами областной думы. Вопрос о невыполнении пятилетнего плана поднял депутат Валерий Байло. Глава региона пояснил, что ранее утвержденные программы формировались до введения санкций, однако текущая экономическая ситуация повлияла на возможности финансирования." Вроде писали, что санкции нам на пользу.
Гость
17 апреля, 23:51
Арендатор - порубочных остатки.
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Гость
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