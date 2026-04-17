В Ярославской области вспыхнул пожар в лесу: что известно

В Ярославской области вспыхнул пожар в лесу Источник: Алексей Шутов / Vk.com, Министерство природопользования ЯО / Vk.com

В Ярославской области вспыхнул пожар в лесу Большесельского округа, недалеко от деревни Паршево. О ЧП, которое произошло 16 апреля, сообщил глава округа Алексей Шутов. По его словам, пожар произошел по вине арендатора лесного участка.

«Он решил сжечь порубочные остатки. В такую погоду огонь мгновенно вышел из-под контроля. Площадь, пройденная огнем, составила порядка одного гектара», — рассказал Алексей Шутов.

На тушение выезжали пожарные и сотрудники лесной охраны.

«Благодаря слаженным и быстрым действиям возгорание было ликвидировано. Лесного пожара допущено не было», — уточнили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Арендатора участка привлекли к административной ответственности. Данное нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой наложение штрафа до 400 тысяч рублей. Кроме того, с виновного в таких ситуациях полностью взыскивается ущерб, нанесенный лесному фонду, и затраты на тушение.

Если вы заметили возгорание, незамедлительно сообщите по телефонам: 112 или 8-800-100-94-00.