Новый iPhone 17 взорвался в руках россиянки, уничтожив вещи на 2 миллиона: Apple отказалась заменить его. Новости 12 февраля

Сейчас россиянка добивается как минимум возврата денег за iPhone

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 февраля.

Умер барабанщик из группы The Pogues Эндрю Ранкен

Барабанщик англо-ирландской фолк-панк-группы The Pogues, образованной в 1982 году в Лондоне, Эндрю Ранкен скончался на 73-м году жизни. Подробности об этом рассказали в пресс-службе музыкального коллектива.

«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Эндрю Ранкена, барабанщика, одного из основателей и сердца группы The Pogues», — говорится в сообщении группы в соцсетях.

В настоящее время причина смерти музыканта неизвестна.

Эндрю Ранкен родился 13 ноября 1953 года в районе Лэдброк-Гроув в Лондоне. К коллективу музыкант присоединился в 1983 году. Тогда группа называлась Pogue Mahone и только начинала свой путь. Барабанщик играл в составе коллектива до их распада в 1996 году, а затем снова присоединился к ним и играл в группе с 2001 по 2014 год.

Изменятся правила заселения в гостиницы

В России с 1 марта 2026 года начнут действовать обновленные правила бронирования отелей и других мест размещения. Главная цель нововведений — лучше защитить права гостей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Для гостей в первую очередь изменится возврат денег при отмене бронирования:

если вы отменили бронь до дня заезда — вам вернут всю предоплату;

если не приехали или отменили бронь в день заезда — отель может удержать плату только за одни сутки;

гарантия брони: ваша бронь будет гарантированно действительна минимум 24 часа с момента оформления.

Появится больше прозрачности в документах. Чтобы избежать скрытых платежей, в договоре теперь обязательно укажут:

площадь номера;

правила отмены бронирования;

полный список услуг;

стоимость каждой услуги.

Новые правила затронут все места размещения: гостиницы, кемпинги, базы отдыха.

Также будут и запреты. Например, на сайтах-агрегаторах (сервисах по поиску жилья) не смогут размещаться объекты без официальной классификации. Это касается, например, частных домов или мини‑отелей, которые не прошли проверку и не получили категорию.

Такие ограничения позволят лучше контролировать качество услуг и сократят число конфликтов между гостями и владельцами жилья, заявил Сергей Кривоносов. По словам депутата, изменения сделают рынок гостиничных услуг более прозрачным и безопасным. Гости смогут увереннее бронировать жилье онлайн, зная, что их права защищены.

За брак можно получить десятки тысяч рублей

Россиянам положена награда за долговечный брак. Например, супруги, отметившие 50‑летний юбилей совместной жизни, могут рассчитывать на единовременную выплату от государства.

Стоит учитывать, что размер пособия варьируется в зависимости от региона проживания. Об этом сообщила доктор юридических наук, представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.

«Получить выплату очень просто: супруги, которые прожили 50 лет в браке, подают в орган соцзащиты заявление на выплату и предоставляют соответствующий документ — свидетельство о браке. Органы соцзащиты всё проверяют через загс», — сообщила Людмила Айвар в беседе с изданием «Абзац».

Главные условия для получения выплаты:

брак должен длиться непрерывно в течение 50 лет;

оба супруга должны быть гражданами РФ;

выплата начисляется на счет одного из супругов;

максимальная сумма пособия — 50 000 рублей (окончательный размер определяется регионом).

Кроме того, брак не должен быть гражданским, только официально зарегистрированным. А вот пара, которая фактически рассталась, но не расторгла брак юридически, сохраняет право на получение денег.

Ряд сотрудников не получит премии в этом году

Всё больше работодателей пересматривают свои подходы к оплате труда. Почти каждая четвертая-пятая компания либо уже отложила повышение зарплат, либо серьезно рассматривает такую возможность. Премии при этом тают на глазах. О такой невеселой статистике рассказала руководитель HR‑блока СК10 Ольга Федченко.

Она отметила, что компании не отказываются от премий полностью, но их получение становится в разы сложнее. Например, руководство поднимает планку показателей, которые нужно выполнить для получения бонуса. Проценты от зарплаты, которые идут на премию, тоже уменьшают.

Еще в компаниях откладывают выплаты на более долгий срок, а вместо регулярных премий дают разовые выплаты.

«Этот тренд сейчас наиболее заметен в строительстве, промышленности, отчасти IT-сегменте, а также в маркетинге. Менее всего он выражен в продажах с прямой привязкой к выручке, дефицитных инженерных и технических ролях, ключевых управленцах и „узких“ экспертах», — отметила Федченко.

Корректировки чаще всего затрагивают middle‑менеджмент, бэк‑офис и поддерживающие подразделения, а также новых сотрудников, для которых проще пересмотреть условия. А вот тем, кто напрямую приносит доход компании, запускает важные проекты или обладает редкой экспертизой, переживать особо не о чем. Их условия меняются реже, сообщила эксперт.

Чтобы сотрудники не чувствовали себя обделенными, работодатели предлагают им не деньги, а другие бонусы:

возможность работать из дома или по гибкому графику;

сохранение медицинской страховки;

обучение за счет компании;

понятные перспективы карьерного роста.

Такие «плюшки» работают лишь тогда, когда основная зарплата остается на приемлемом уровне. Если же доход заметно падает, то даже бесплатный кофе в офисе уже не радует.

Федченко отметила, что на рынке труда сегодня складывается новый баланс. Компании учатся экономить без ущерба для ключевых процессов, сотрудники — более трезво оценивать свои возможности и риски.

«Выигрывают те, кто честно объясняет правила игры и не экономит на доверии», — подытожила эксперт.

Мошенники разработали новые схемы обмана

Злоумышленники используют искусственный интеллект для создания поддельных фотографий и видео со знаменитостями, чтобы обманывать людей. Эксперт F6 Сергей Золотухин отметил, что мошенники выбирают жертв среди пользовательниц соцсетей и мессенджеров, начинают общение с комплиментов и флирта, а затем предлагают встречу, используя вымышленные обстоятельства для выманивания денег. Аферисты используют эти уловки в преддверии Дня всех влюбленных.

«Главный тренд года в схемах „про любовь“ — использование искусственного интеллекта. С помощью нейросетей киберпреступники уже давно научились создавать фейковые фото и видео со знаменитостями, которые очень непросто отличить от реальных. Известны случаи, когда злоумышленники использовали для обмана образы Димы Билана, Сергея Лазарева, Брэда Питта, Райана Гослинга и Леонардо Ди Каприо», — рассказал Золотухин.

После того, как дело доходит до предложения о встрече, камнем преткновения становится или болезнь, или арест счетов, или любая другая причина, требующая отправки денег. Когда жертва соглашается и переводит требуемую сумму, мошенники иногда пробуют получить еще больше, но в итоге просто пропадают.

Также у аферистов есть и другие рабочие сценарии. Подробнее о них мы рассказали здесь.

Кроме того, злоумышленники прибегают к обману не только в преддверии праздников. Они активно следят за всеми изменениями в стране и разрабатывают другие, более изощренные схемы обмана.

Из-за одной из таких схем телефоны россиян оказались под угрозой. Мошенники научились превращать гаджеты в свои банковские карты с помощью использования бесконтактной оплаты NFC. О том, как не стать жертвой мошенников и сохранить свои сбережения, рассказали в отдельном материале.

Кремль вмешался в ситуацию с подорожавшими тарифами на коммуналку

Повышение квартплаты не должно быть таким резким, как это произошло в некоторых случаях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Таким резким оно быть не должно. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что Кремль обладает обширной практикой работы с обращениями, в том числе с прямой линии президента России. Он пояснил, что она научила «предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем».

Безвизовый въезд в Таиланд сократят

Сократить сроки безвизового въезда в Таиланд с 60 до 30 дней хотят для всех 93 стран, пользующихся этой льготой, в том числе граждан России, сообщает в четверг газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда.

«Комитет по визовой политике, созданный премьер-министром Анутхином Чанвиракуном и работающий под председательством постоянного секретаря министерства иностранных дел Таиланда, планирует пересмотреть некоторые визовые меры, в том числе 60-дневный безвизовой въезд для граждан 93 стран (включая Россию. — Прим. ред.). Предполагается, что комитет сократит безвизовое пребывание иностранных граждан на территории Таиланда до 30 дней», — сообщает издание со ссылкой на постоянного секретаря министерства туризма и спорта Наттрию Тхавивонг.

Отмечается, что министерство туризма и спорта активно участвовало в подготовке материалов для комитета по визовой политике. В частности, оно подтвердило выводы аналитиков, согласно которым сокращение срока безвизового пребывания иностранцев в Таиланде с 60 до 30 дней не окажет существенного влияния на развитие туризма. Это связано с тем, что большинство туристов приезжают в страну на более короткие сроки, чем 30 дней, а 60-дневным визитом часто пользуются те, кто планирует заниматься нелегальной трудовой деятельностью или другой противоправной деятельностью.

Накануне кабинет министров Таиланда постановил поручить комитету по визовой политике в кратчайшие сроки изучить вопрос о результатах введения в действие режима безвизового въезда в страну с 2024 года с точки зрения национальной и общественной безопасности и имиджа Таиланда и подготовить необходимые решения.

WhatsApp вернется в Россию при одном условии

В России могут полностью восстановить доступ к WhatsApp, если компания будет соблюдать законодательство страны и наладит конструктивный диалог с властями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что если сервис продолжит игнорировать требования России, шансов на его возвращение не будет.

Пользователи Apple теряют доступ к аккаунтам

Владельцы iPhone и другой техники Apple столкнулись с проблемами при совершении покупок и подписок. В службе поддержки россиян просят предоставить документы, удостоверяющие личность.

В феврале 2026 года в России был зафиксирован хотя бы один подобный случай. Однако сервис iPhones.ru получил множество сообщений о похожих ситуациях.

Пользователи начинают получать уведомления о том, что они не могут совершать покупки через свой аккаунт. В качестве причины указывается полное или частичное совпадение их персональных данных с данными людей из санкционных списков разных стран.

Чтобы вернуть возможность совершать покупки, Apple предлагает пройти процедуру проверки личности на специальной странице. Для этого необходимо загрузить копию паспорта или другого государственного удостоверения с фотографией и датой рождения.

Как правильно и безопасно восстановить доступ к покупкам, мы рассказали здесь.

Новый iPhone взорвался в руках у россиянки

У русскоговорящей туристки в Саудовской Аравии всего через пару часов после покупки загорелся новый iPhone 17 Pro Max. Об этом пишет Mash.

Мать двоих детей рассказала, что спустя примерно три часа после распаковки смартфон начал дымиться и вспыхнул. Пострадавшая отмечает, что из‑за устройства начался пожар, который уничтожил брендовые сумки, вещи и технику примерно на два миллиона рублей.

