Трагедия Галицких. Как развод с миллиардером привел к самоубийству за решеткой

Источник: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Нет, это не тот Галицкий, и даже не родственник. У «того» настоящая фамилия Арутюнян, но он вдовец. Его красавица жена и соратница Виктория, чью фамилию взял миллиардер, умерла в 2023 году после долгой болезни. А «этот» Галицкий — совершенно другой человек со своей собственной невеселой историей личной жизни.

8 февраля член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что Алия Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания. В своей смерти она обвинила бывшего мужа. «Фонтанка» рассказывает историю о непростом браке и скандальном разводе миллиардера и экс-топ-менеджера «Альфа-Банка» с женой.

Что известно об Алие Галицкой

Алия Галицкая, в девичестве Базикова, родилась в марте 1979 года. Ее детство и юность остались за кадром публичного внимания — известно, что в 2003-м она получила диплом Московского финансово-юридического университета. В 2010-м она вышла замуж за бизнесмена, до развода Алия путешествовала и занималась спортом, о чем рассказывала подписчикам в социальных сетях.

В 2024-м Галицкая занялась бизнесом — зарегистрировала ИП по аренде и управлению недвижимостью и широким перечнем дополнительных видов деятельности — от выращивания семечковых культур и рассады до разведения птицы и производства яиц.​ В том же году она зарегистрировала строительную фирму ООО «БЛГИНВЕСТ», где числилась и гендиректором, и единственным владельцем. По итогам года работы компания получила 7 млн выручки и убытки на 160 тысяч рублей.

Другой Галицкий. Что известно о миллиардере, который скандально разошелся с женой

Александр Галицкий — российско-американский бизнесмен и венчурный инвестор, один из пионеров IT-индустрии постсоветского пространства. Родился на Украине, окончил физический факультет МГУ, защитил кандидатскую диссертацию по техническим наукам. В советское время работал ученым в оборонно-космической отрасли НИИМП, где занимался IT-разработками и запатентовал ряд изобретений.

В 1991 году основал компанию «ЭЛВИС+» при поддержке Sun Microsystems — компания известна как разработчик прототипа Wi-Fi и первых VPN для Windows. Позже запустил TrustWorks, EzWim и другие проекты, добившись международного успеха. В 2008 году учредил венчурный фонд Almaz Capital Partners в Калифорнии. Фонд инвестировал в стартапы СНГ и Европы (Acronis, Gridgain, GoodData). Forbes в 2011 году называл предпринимателя самым влиятельным человеком на отечественном IT-рынке. С 30 июня 2020 года Александр Галицкий входил в совет директоров «Альфа-Банка», но оставил пост в 2023 году.

Брак Шредингера. Как Галицкий заявил, что никогда не был женат

О семейной жизни Галицких — не той, где они громко разводятся и делят имущество, а той, где они были вместе и, может, даже счастливы, где родились две дочки, — публике не было позволено знать почти ничего. В соцсетях о супруге Алия не рассказывала, интервью о жизни жены миллиардера не раздавала. Так что из пятнадцати лет возможной совместной жизни общественности доступны только сухие факты — год регистрации брака и число общих детей.

Что примечательно, уже во время раздела имущества в 2025 году на судах Галицкий заявлял, что никогда не состоял в браке с Алией, а лишь является отцом ее детей. Его экс-супруга в качестве доказательства предъявляла свидетельство о браке, зарегистрированном в 2010 году в штате Невада (США), а также решение Верховного суда Калифорнии о его расторжении. А еще — многочисленные переписки, где обсуждались покупки билетов на отдых и продуктов домой, которые подтверждают, что супруги всё же жили вместе и вели какой-никакой быт.

Похищение детей и алименты с бывшей

Супруги развелись в марте 2025 года. После развода Алия Галицкая вместе с дочерьми переехала в Московскую область — Верховный суд Калифорнии определил, что дети должны остаться с матерью.

Однако уже в конце мая, по словам Алии Галицкой, бывший муж забрал дочерей из школы в Подмосковье и увез в неизвестном направлении. Позже ей удалось встретиться с детьми в Швейцарии, но забрать их не получилось — все документы девочек остались у отца, рассказывал адвокат женщины. Алия расценила это как похищение и обратилась в органы России и США.

Александр Галицкий, в свою очередь, подал иск в Пресненский суд Москвы. Он потребовал определить место жительства дочерей с ним, ссылаясь на их «большую привязанность к отцу», и взыскать с бывшей избранницы алименты. В исковом заявлении он указал, что хочет получать треть дохода Галицкой ежемесячно, пока старшей дочери не исполнится 18 лет, а после этого, до совершеннолетия второй дочери, — четверть.

Квартира на Патриарших и коттеджи. Как Галицкие делили имущество

В начале октября 2025 года Алия Галицкая подала встречный иск о разделе совместно нажитого. 16 октября Пресненский суд Москвы арестовал имущество Александра Галицкого на 435 млн рублей:

квартиру на Патриарших прудах с двумя машино-местами;

загородный коттедж в элитном поселке «Миллениум-парк» на Новорижском шоссе;

квартиру в клубном доме «Тургенев» с местом на парковке в центре Москвы, на Сретенке.

Счета Галицкого, на которых, по словам Алии, могли находиться миллиарды рублей, суд замораживать отказался.

Заседание Пресненского суда Москвы по иску Галицкой к экс-супругу о разделе совместно нажитого имущества было назначено на 10 февраля 2026 года.

Компромат на бывшего за 150 млн. Как Галицкая сама оказалась за решеткой

6 февраля в деле появился новый поворот — до заседания по разделу имущества Алию арестовали и отправили под стражу до 3 апреля. Женщину подозревали в вымогательстве у бывшего супруга более $150 млн. По версии следствия, она требовала от него эту сумму и угрожала распространить «позорящие его сведения» и другую информацию, которая может навредить инвестору.

А так как речь шла о вымогательстве в особо крупном размере, Галицкой грозило до 15 лет лишения свободы.

«Обеспеченный со всеми вытекающими». Что известно о самоубийстве Галицкой

8 февраля СМИ и член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщили о самоубийстве Алии. В камере Галицкая была одна. В предсмертной записке, заявила Меркачева, она возложила ответственность за свою гибель на бывшего мужа, «человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими)».