Наехала на пешехода: в Ярославле случилось смертельное ДТП

Пешехода госпитализировали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

25 января в 12 часов в Ярославле случилась смертельная авария. «Тойота-Авенсис» сбила пешехода на проспекте Авиаторов, напротив дома № 6 на улице Совхозной.

По предварительной информации, за рулем была 30-летняя женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции, пешеход в этот момент переходила проезжую часть по зебре, но на запрещающий сигнал светофора. В результате водитель сбила 77-летнюю женщину.

Пенсионерку госпитализировали, но спасти ее не удалось. Она скончалось в больнице от полученных травм.

В Госавтоинспекции Ярославской области обратились к пешеходом. Сотрудники призвали переходить дорогу только по пешеходного переходу и только на разрешающий сигнал светофора. При этом стоит убедиться в своей безопасности.

«Во время перехода необходимо исключить все отвлекающие факторы (прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, игры в гаджеты). В темное время суток используйте световозвращающие элементы», — дополнили в ведомстве.

Участников дорожного движения в Госавтоинспекции призвали соблюдать правила дорожного движения и осторожно вести себя на проезжей части.