Несколько погибших и горящая нефтебаза: беспилотники ударили по краснодарскому порту. Что известно об атаках

Регионы России подверглись массовой атаке беспилотников в среду, 21 января. В Краснодарском крае из-за ударов загорелись резервуары с нефтепродуктами, а несколько человек погибли.
Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, под атаку попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района.
«По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям. Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь. Если понадобится, доставим в краевые медучреждения», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
На территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Пожар тушат сотрудники МЧС.
С 18:00 до 22:00 мск средства ПВО уничтожили 52 беспилотника:
36 — над акваторией Азовского моря;
8 — над акваторией Черного моря;
4 — над Республикой Крым;
4 — над Краснодарским краем.
Кроме того, с 09:00 до 18:00 мск над регионами сбили еще 32 дрона.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);
какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.