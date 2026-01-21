Несколько погибших и горящая нефтебаза: беспилотники ударили по краснодарскому порту. Что известно об атаках

Пожар на нефтебазе продолжают тушить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)

Регионы России подверглись массовой атаке беспилотников в среду, 21 января. В Краснодарском крае из-за ударов загорелись резервуары с нефтепродуктами, а несколько человек погибли.

Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, под атаку попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района.

«По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям. Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь. Если понадобится, доставим в краевые медучреждения», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

На территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Пожар тушат сотрудники МЧС.

С 18:00 до 22:00 мск средства ПВО уничтожили 52 беспилотника:

36 — над акваторией Азовского моря;

8 — над акваторией Черного моря;

4 — над Республикой Крым;

4 — над Краснодарским краем.

Кроме того, с 09:00 до 18:00 мск над регионами сбили еще 32 дрона.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.