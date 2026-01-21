НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Россию массово атаковали беспилотники. В Адыгее ранены дети, в Сочи упали обломки

Россию массово атаковали беспилотники. В Адыгее ранены дети, в Сочи упали обломки

Всего пострадали 11 человек

112
Фото, которое выложил глава Адыгеи | Источник: Марат Кумпилов / Telegram

Фото, которое выложил глава Адыгеи

Источник:

Марат Кумпилов / Telegram

В ночь на 21 января Россию массово атаковали беспилотники ВСУ. В Республике Адыгея ранены 11 человек, в Краснодарском крае эвакуировали подъезд многоквартирного дома.

В Адыгее атака пришлась по аулу Новая Адыгея Тахтамукайского района. Там начался пожар, затронувший многоквартирный дом. Также пожар затронул парковку с автомобилями. На месте работают оперативные службы.

«Продолжается поквартирный обход. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин. С утра приступим к оценке ущерба.

На место ЧП для координации работы всех служб и ведомств по моему поручению выехал председатель кабмина РА Анзаур Керашев, а также министр здравоохранения Рустем Меретуков и министр труда и соцразвития Джанбеч Мирза», — отчитался Мурат Кумпилов, глава Республики Адыгея.

Позднее он дал точные цифры по раненым и рассказал, что для всех нуждающихся открыли пункт временного размещения.

«Никто не останется с бедой один на один. Самое главное, что нет погибших. По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы 9 человек, в том числе двое детей. Желаю им скорейшего выздоровления», — добавил Кумпилов.

Фото из пункта временного размещения | Источник: Марат Кумпилов / Telegram

Фото из пункта временного размещения

Источник:

Марат Кумпилов / Telegram

Источник: Марат Кумпилов / Telegram
Источник:

Марат Кумпилов / Telegram

Под атаку попал и соседний Краснодарский край. Подробности сообщил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

«Главы городов и районов Кубани оперативно докладывают о ситуации. Самая серьезная сейчас в Северском районе. Там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть. В настоящий момент жильцов 4-подъездного 177-квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы», — объяснил Кондратьев.

Также пострадали два частных дома в Приморско-Ахтарске. Администрация района поможет жителям в восстановлении имущества. В Сочи упали обломки, которые не нанесли ущерба.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Атака ВСУ Адыгея Сочи
