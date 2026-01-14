Полуголый мужчина ворвался в московский детский сад и спрятался в туалете — новости 14 января

Неизвестный пролез в окно здания Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 января.

Цены на компьютеры взлетят

На российском рынке остро не хватает SSD‑накопителей и жестких дисков (HDD). О дефиците сообщили производители, дистрибьюторы и продавцы электроники. Это серьезно отразилось на ценах.

Главная причина дефицита — взрывной рост спроса на оборудование для ИИ‑сервисов. Дата‑центры по всему миру активно закупают:

высокопроизводительные серверные SSD;

модули памяти DRAM и HBM;

HDD для хранения данных.

За последние полгода цены на накопители выросли в 1,5–2 раза. Это уже привело к подорожанию некоторых моделей ПК и ноутбуков — с конца 2025 года их стоимость увеличилась на 10%. Кроме того, производители HDD сокращают выпуск потребительских моделей, отдавая приоритет более прибыльным сегментам рынка. В 2026 году прогнозируется похожая ситуация.

О том, как она будет развиваться и как обстоят дела на вторичном рынке, — читайте в нашем материале.

Новые машины резко подорожали

В первые недели января на российском авторынке зафиксирован рост стоимости новых легковых автомобилей. По данным дилеров, средняя стоимость машин увеличилась на 1,5–3%. Основными причинами стало повышение ставки НДС и рост утилизационного сбора.

Удорожание затронуло как отечественные, так и китайские бренды. Среди них:

российские: Lada, Solaris, Tenet, Xcite, «Москвич», Evolute;

китайские: Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune, LiXiang.

По информации дилеров, большинство моделей подорожало на 50–100 тысяч рублей. Для автомобилей премиум‑сегмента рост оказался существеннее — до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Тенденция к росту цен развивается на фоне общего спада на рынке автомобилей. Это связано с комплексом факторов — от изменения налоговой нагрузки до сохраняющейся высокой ключевой ставки, влияющей на стоимость автокредитов.

Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни. Он боролся с онкологией.

Золотовицкий преподавал в Школе-студии с 1989 года, воспитал несколько поколений известных актеров. Затем он возглавил вуз в 2013 году.

Его можно помнить по ролям в сериалах «Неодинокие», «Фарфоровая свадьба», «Улица Шекспира» и фильмах «Заяц над бездной», «Быстрее, чем кролики», а также многим другим проектам.

В Госдуме придумали, как избавиться от долгов по алиментам

Необходимо создать государственный алиментный фонд, который будет за счет бюджета выплачивать долги детям, а затем взыскивать эти средства с неплательщиков с процентами. Об этом сказал депутат Госдумы Сергей Миронов.

Политик уверен, что, когда речь пойдет о возврате бюджетных денег, должников найдут гораздо быстрее. Он считает, что такой механизм заставит неплательщиков серьезнее относиться к обязательствам, пишет РИА Новости.

Размер отчислений установлен законом. Его сумма зависит от количества детей:

на одного ребенка — 1/4 дохода должника (25%);

на двух детей — 1/3 дохода должника (33,3%);

на трех и более детей — 1/2 дохода должника (50%).

В Госдуме предложили легализовать тонировку

В России могут разрешить тонировку автомобильных стекол по специальному платному абонементу. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, предлагая перенять практику ряда зарубежных стран.

«Есть несколько стран, в которых ты просто покупаешь абонемент [на тонировку] на год, государство получает дополнительные денежные средства, которые может направлять на дороги, на создание инфраструктуры, велодорожек, в конце концов. Это можно сделать», — заявил депутат от фракции «Новые люди».

Даванков также отметил, что «на юге летом тонировка просто физически нужна для того, чтобы просто люди в машине не страдали».

Главврача и завотделением задержали за халатность в роддоме Новокузнецка

В Новокузнецке по уголовному делу о гибели младенцев задержали руководителей роддома. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Под следствием оказались главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. Их заподозрили в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

По версии следствия, в Новокузнецком родильном доме № 1 девять младенцев умерли из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Смерти произошли с 4 по 12 января 2026 года.

С задержанными сейчас проводят допросы и другие следственные действия. Решается вопрос, какую меру пресечения им избрать. О новых подробностях о трагедии рассказали по ссылке.

Как изменится порядок приема в вузы в 2026 году

Министерство науки и высшего образования РФ внесло ряд корректировок в порядок поступления в университеты, который начнет действовать с будущей приемной кампании. Изменения затронут абитуриентов, поступающих по целевому набору, выпускников колледжей и техникумов, а также коснутся способов подачи документов и перераспределения бюджетных мест.

Ключевые изменения:

Целевой прием станет более конкретным: каждое место будет жестко закреплено за определенным работодателем с указанием программы и формы обучения.

Выпускники колледжей и техникумов смогут поступать по внутренним экзаменам вуза только на смежные специальности. При смене профиля потребуются результаты ЕГЭ.

Подача документов через собственные системы вузов упраздняется. Основными способами остаются портал «Госуслуги», личный визит или почта.

Граждане России, сдававшие экзамены в Белоруссии, теперь могут использовать эти результаты для поступления в РФ.

Дания перебрасывает военных и технику в Гренландию

Датское министерство обороны начало переброску военных и техники в Гренландию. Как сообщает телерадиокомпания Danmarks Radio (DR), на остров уже прибыл передовой отряд, задача которого — подготовить инфраструктуру для размещения более крупных армейских подразделений.

Телеканал опубликовал фотографии военно-транспортного самолета Challenger, приземлившегося в понедельник в столице Гренландии Нууке. Официального подтверждения связи этого летательного аппарата с деятельностью передового отряда пока нет, а командование Вооруженных сил Дании воздерживается от комментариев.

Когда нужно срочно менять ПИН-код

Есть несколько опасных ситуаций, которые требуют срочной смены ПИН-кода от банковской карты. Обо всех опасностях рассказал технический директор компании «Сравни» Константин Кучугурин.

К критическим ситуациям относятся:

Обнаружение подозрительных операций. Потеря карты или телефона с данными о ней. Случайное разглашение кода перед посторонними.

Эксперт также предупредил, что простые комбинации делают карту уязвимой. «Категорически недопустимы такие коды, как 1234, 0000, дата рождения или последние цифры номера карты. Их очень легко подобрать», — заключил Кучугурин в беседе с «Прайм».

Родовой сертификат предложили увеличить почти в три раза

Размер родового сертификата необходимо повысить с 12 тысяч до минимум 33 тысяч рублей. С таким заявлением выступил председатель комиссии ОП РФ по демографии Сергей Рыбальченко.

Родовой сертификат позволяет оплатить услуги женской консультации, роддома и детской поликлиники по ОМС. Сейчас он состоит из трех талонов: на 4 тысячи рублей (для консультации), 6 тысяч рублей (для роддома) и 2 тысячи рублей (для диспансерного наблюдения ребенка до года). Средства направляются непосредственно медицинским учреждениям.

Он отметил, что основная сумма сертификата была установлена в 2007 году и с тех пор почти не индексировалась, значительно отстав от инфляции. Особое внимание, по его мнению, стоит уделить увеличению выплаты для многодетных матерей и женщин старше 30 лет.

Рыбальченко в беседе с ТАСС также связал необходимость повышения финансирования с общей системой поддержки материнства, отметив, что, несмотря на исторический минимум младенческой смертности в стране, такие случаи, как трагедия в новокузнецком роддоме, указывают на отдельные проблемы.

В России начали применять новый препарат от рака

В России начали применять первый отечественный радиофармпрепарат на основе радия-223 под названием «Ракурс». Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Лекарственное средство прошло все необходимые процедуры государственной регистрации и официально разрешено к использованию в клинической практике для лечения онкологических пациентов. Первая партия препарата уже направлена в медицинские учреждения по всей стране.

«Ракурс» предназначен для терапии определенных видов злокачественных опухолей, в первую очередь — при наличии костных метастазов. Его принцип действия основан на целенаправленном воздействии альфа-излучения на очаги метастатического поражения в костной ткани. Это позволяет не только бороться с распространением болезни, но и существенно уменьшать болевой синдром, что значительно улучшает качество жизни пациентов.

В Узбекистане оштрафовали мужчину за заявление на Трампа

Абсурдный инцидент, произошедший в Ташкенте, закончился для его инициатора крупным штрафом. Мужчина 1988 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по экстренному номеру 102 и заявил, что полиции нужно срочно «разобраться» с Дональдом Трампом. Поводом для вызова стало заявление звонящего о том, что экс-президент США «похитил» венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, действия гражданина были квалифицированы как умышленный ложный вызов специальных служб, нарушающий общественный порядок. Дополнительным отягчающим обстоятельством стал отказ явиться в отделение полиции по требованию сотрудников ОВД.

Бектемирский районный суд по уголовным делам вынес решение о взыскании с мужчины штрафа в размере 1,236 миллиона сумов (порядка 8000 рублей).

В Турции обрушилось здание отеля

В курортном районе Мармарис в провинции Мугла произошло обрушение апарт-отеля «Бегонвиль». Инцидент случился в ходе работ по укреплению здания.

По информации агентства İHA, в момент происшествия в отеле никто не находился, что позволило избежать жертв.

На место незамедлительно прибыли полиция, пожарные, спасатели и медики. Территория вокруг здания оцеплена.

Полуголый мужчина проник в московский детский сад ночью

Необычный случай произошел ночью в одном из детских садов на северо-востоке Москвы. Как сообщили в Росгвардии, сторож, услышав шум, вызвал вневедомственную охрану.

Источник: Росгвардия. Москва / Telegram

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили в здании полуобнаженного 39-летнего мужчину, который спрятался в туалете. Нарушитель объяснил свои действия желанием найти место для ночлега. По его словам, он проник внутрь через окно, используя лестницу, и таким образом пытался скрыться от неких преследователей.