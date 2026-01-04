НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Подробности Стала известна предварительная причина ДТП в Ярославской области, в котором погиб молодой водитель

Стала известна предварительная причина ДТП в Ярославской области, в котором погиб молодой водитель

В аварии пострадали еще пять человек, включая двоих детей

787
В Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославской области произошло смертельное ДТП

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Госавтоинспекции Ярославской области назвали предварительную причину смертельного ДТП, которое произошло на дороге Тутаев-Богдановка в Тутаевском округе 4 января.

По версии правоохранителей, одна из легковушек выехала на встречку.

«Водитель, управляя автомобилем „ВАЗ 2112“, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения где произвел столкновение с автомобилем „Фольксваген“, — рассказали в Госавтоинспекции.

В столкновении погиб 25-летний водитель отечественной легковушки. Он скончался до прибытия скорой помощи. Травмы получили 49-летний водитель «Фольксвагена» и четверо пассажиров иномарки: 49-летняя женщина, 26-летний парень и двое детей — 15 и 8 лет. Известно, что на месте работали спасатели МЧС.

Последствия аварии сняли на видео очевидцы

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали правоохранители.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
