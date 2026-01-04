Стала известна предварительная причина ДТП в Ярославской области, в котором погиб молодой водитель

В Госавтоинспекции Ярославской области назвали предварительную причину смертельного ДТП, которое произошло на дороге Тутаев-Богдановка в Тутаевском округе 4 января.
По версии правоохранителей, одна из легковушек выехала на встречку.
«Водитель, управляя автомобилем „ВАЗ 2112“, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения где произвел столкновение с автомобилем „Фольксваген“, — рассказали в Госавтоинспекции.
В столкновении погиб 25-летний водитель отечественной легковушки. Он скончался до прибытия скорой помощи. Травмы получили 49-летний водитель «Фольксвагена» и четверо пассажиров иномарки: 49-летняя женщина, 26-летний парень и двое детей — 15 и 8 лет. Известно, что на месте работали спасатели МЧС.
«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали правоохранители.