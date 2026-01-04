НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия «Машину будто разорвало»: в ДТП в Ярославской области погиб молодой водитель. Видео

«Машину будто разорвало»: в ДТП в Ярославской области погиб молодой водитель. Видео

Еще пять человек пострадали

1 027
В Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославской области произошло смертельное ДТП

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Днем 4 января в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 12:25 на дороге Тутаев-Богдановка. Там столкнулись легковушки «ВАЗ» и «Фольксваген».

Удар был жестким. Очевидцы рассказали, что от одного из автомобилей практически ничего не осталось.

«Там машина разделена на две части, будто ее разорвало. Вторая лежит вся помятая в кювете. Уже спецслужбы приехали. Без пострадавших точно не обошлось», — рассказала читательница 76.RU.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что в ДТП погиб 25-летний водитель «ВАЗа». С травмами в больницу доставили 49-летнего водителя «Фольксвагена» и четверых пассажиров иномарки: 49-летнюю женщину, 26-летнего парня и двоих детей — 15 и 8 лет.

Утром 4 января еще одна авария произошла в Некрасовском районе неподалеку от поселка Песочное. Там столкнулись сразу три машины: «Митсубиси», «КИА» и «Мазда». В ДТП пострадали четыре человека.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
45 минут
Ужас!
Гость
41 минута
Старался успеть обогнать до знака?
