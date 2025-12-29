Отобрали телефон и пытались изнасиловать: победительницу «Мисс Россия» похитили на Бали

Анна Линникова, завоевавшая корону на конкурсе «Мисс Россия — 2022», оказалась в центре громкого скандала. В эмоциональном видеообращении, опубликованном в социальных сетях, девушка рассказала о жутком происшествии, случившемся с ней на Бали.
По словам модели, она стала жертвой нападения со стороны неизвестного мужчины восточной внешности. Злоумышленник силой удерживал девушку на своей вилле, отобрал телефон и предпринял попытку изнасилования.
После случившегося Анна весь день провела в полицейском участке. Модель активно искала переводчиков и оформляла официальное заявление. В своём обращении Линникова отметила, что в Индонезии действуют строгие законы, защищающие женщин от домашнего насилия и других форм агрессии. Девушка надеется, что преступник понесёт заслуженное наказание — его либо депортируют из страны, либо отправят за решётку.
Это не первый инцидент с участием модели за последнее время. В декабре 2024 года Анна уже обращалась в правоохранительные органы после конфликта с таксистом в Санкт-Петербурге. По словам девушки, неприятная ситуация возникла из-за грубого поведения водителя. Когда модель пригрозила написать жалобу, таксист вспылил: обругал пассажирку и применил к ней физическую силу.