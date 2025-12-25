НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Мы никогда не уверены, что вернемся живыми»: история доктора Лизы, которая погибла, пытаясь помочь другим

25 декабря 2016 года Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе

176
Источник:

Городские медиа

Елизавету Глинку называли «святой своего времени» еще при жизни. Доктора Лизу знали во всём мире как правозащитника, благотворителя. Она участвовала во всех акциях своего фонда: сама кормила бездомных на вокзале, ездила помогать детям в горячие точки.

25 декабря 2016 года она как раз везла лекарства в Сирию. Самолет Ту-154, принадлежавший Министерству обороны, вылетел из Адлера. На борту — 92 человека: ансамбль песни и пляски имени Александрова, военные, журналисты и Елизавета Глинка. Почти сразу после взлета самолет пропал с радаров и рухнул в Черное море. Погибли все, кто был внутри.

Смерть доктора Лизы стала для многих личной трагедией и болью. Люди вспоминали ее пророческие слова, когда за несколько дней до полета Елизавета Глинка выступила в Кремле на награждении: «Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Я лечу в Донецк, оттуда — в Сирию. Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми».

Подробнее о том, как жила Елизавета Глинка и почему весь мир ее помнит, смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Доктор Лиза Елизавета Глинка Авиакатастрофа Благотворительность Паллиативная помощь
