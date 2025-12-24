В Москве прогремел взрыв — погибли двое полицейских

На место прибыли медики Источник: MSK.RU / Telegram

В Москве произошел взрыв, из-за которого погибли трое человек. На месте работают спецслужбы, а СК возбудил уголовное дело. Рассказываем, что известно о ЧП.

Что случилось

Минувшей ночью на улице Елецкой в Москве двое сотрудников дорожно-патрульной службы заметили подозрительного человека возле служебного автомобиля. Когда полицейские подошли для задержания, прогремел взрыв. В результате погибли все участники происшествия — два сотрудника ДПС и подрывник.

Видео с места ЧП Источник: MSK.RU / Telegram

Действия властей

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по двум статьям:

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ);

«Незаконный оборот взрывных устройств» (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

«Следователи и криминалисты столичного СК России продолжают осмотр места происшествия. Следствием подготавливаются необходимые материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения», — передали в СК РФ.