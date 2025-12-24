В Москве прогремел взрыв — погибли двое полицейских

В Москве произошел взрыв, из-за которого погибли трое человек. На месте работают спецслужбы, а СК возбудил уголовное дело. Рассказываем, что известно о ЧП.
Что случилось
Минувшей ночью на улице Елецкой в Москве двое сотрудников дорожно-патрульной службы заметили подозрительного человека возле служебного автомобиля. Когда полицейские подошли для задержания, прогремел взрыв. В результате погибли все участники происшествия — два сотрудника ДПС и подрывник.
Действия властей
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по двум статьям:
«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ);
«Незаконный оборот взрывных устройств» (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
«Следователи и криминалисты столичного СК России продолжают осмотр места происшествия. Следствием подготавливаются необходимые материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения», — передали в СК РФ.
Председатель СК России поручил опытным криминалистам из центрального аппарата подключиться к расследованию. Цель — как можно быстрее установить все обстоятельства трагедии и найти тех, кто может быть причастен к организации преступления.