Происшествия Дагестанка в США сорвала ограбление собственного дома, въехав в преступников на внедорожнике — эпичное видео

Девушка услышала крики матери, которая была в помещении

270
Преступников позже задержала полиция

Преступников позже задержала полиция

Источник:

Олег Иванов

Уроженка Дагестана, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, предотвратила ограбление собственного дома. Чтобы остановить преступников, женщина въехала в их машину на своем внедорожнике.

Инцидент произошел в районе Шерман-Окс. Преступники дождались, пока хозяева уедут, взломали дверь и столкнулись в доме с пожилой женщиной, которая находилась там с детьми.

«В тот момент она как раз говорила с дочерью, которая недавно уехала со двора. Та услышала крики мамы и развернулась. Налетчики хотели уехать, но в этот момент женщина на внедорожнике врезалась в их легковушку на полной скорости», — пишет «Сапа Кавказ».

Источник:

«Сапа Кавказ» / Telegram

После инцидента грабители бросили свой автомобиль и сбежали. В оставленной Honda полицейские нашли отмычки, рации, документы на разные имена и несколько комплектов номеров. Соседи утверждают, что ранее уже видели эту машину у другого дома, который недавно также ограбили. Преступников позже задержали.

Ранее в Окленде, штат Калифорния, произошло масштабное ограбление. Преступники похитили более тысячи ценных экспонатов из хранилища Оклендского музея.

По данным полиции, злоумышленники незаконно проникли в складское помещение музея. Они вынесли уникальные предметы, включая традиционные украшения и корзины коренных народов Америки, а также другие исторические ценности. В числе украденного оказался и древний бивень.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
