Дагестанка в США сорвала ограбление собственного дома, въехав в преступников на внедорожнике — эпичное видео

Уроженка Дагестана, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, предотвратила ограбление собственного дома. Чтобы остановить преступников, женщина въехала в их машину на своем внедорожнике.

Инцидент произошел в районе Шерман-Окс. Преступники дождались, пока хозяева уедут, взломали дверь и столкнулись в доме с пожилой женщиной, которая находилась там с детьми.

«В тот момент она как раз говорила с дочерью, которая недавно уехала со двора. Та услышала крики мамы и развернулась. Налетчики хотели уехать, но в этот момент женщина на внедорожнике врезалась в их легковушку на полной скорости», — пишет «Сапа Кавказ».

После инцидента грабители бросили свой автомобиль и сбежали. В оставленной Honda полицейские нашли отмычки, рации, документы на разные имена и несколько комплектов номеров. Соседи утверждают, что ранее уже видели эту машину у другого дома, который недавно также ограбили. Преступников позже задержали.

