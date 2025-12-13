В Подмосковье небольшой самолет разбился при взлете. Новости 13 декабря

Фото носит иллюстративный характер Источник: Лина Саитова / 116.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 декабря.

Документы водителей хотят перенести в MAX

В МВД России хотят приравнять предъявление водительских прав через мессенджер MAX к бумажным документам. Там отметили, что это будет осуществляться с помощью двухмерного штрихкода при взаимодействии мессенджера с «Госуслугами».

«Предлагаемые изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию системы безопасности дорожного движения», — добавили в МВД.

Для школьников захотели полностью отменить ЕГЭ

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) нужно отменить, так как подготовка школьников к ним не дает реальных знаний и плохо влияет на высшее образование, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Политик утверждает, что в школах растет нагрузка на учеников, но качество обучения падает.

«Основная нагрузка на школьника сегодня вызвана подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, а вовсе не объемом знаний, объективно необходимых современному ученику», — сказал Миронов в разговоре с ТАСС.

Он считает, что достичь позитивных перемен в среднем образовании будет невозможно без отмены ЕГЭ.

Между Россией и Иорданией отменили визы

Между Россией и Иорданией с 13 декабря отменяются взаимные визовые требования. Для граждан обеих стран облегчатся условия въезда.

Соглашение предусматривает, что россияне смогут въезжать и находиться на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении. Однако это возможно только при условии, что они не собираются работать, учиться и постоянно проживать в Иордании.

При этом за календарный год гражданам России нельзя находиться на территории Иордании суммарно больше 90 дней. Такие же права предоставляются и гражданам Иордании при посещении России.

В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию

Россияне могут значительно увеличить размер пенсии по старости. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. Для этого нужно отложить оформление выплаты.

«Стоит подчеркнуть, что если вы обратитесь за назначением пенсии через 12 месяцев или более после возникновения права на нее, то впоследствии ее размер будет существенно выше. За каждый год такой отсрочки фиксированная выплата и страховая пенсия будут увеличиваться на специальные премиальные коэффициенты, значительно улучшая ваше финансовое положение», — цитирует Перминова РИА Новости.

А вот конкретные цифры: если отложить оформление страховой пенсии по старости на 5 лет, размер выплат может увеличиться примерно на 40%. При этом максимальный срок отсрочки составляет 10 лет.

Механизм отложенной пенсии носит исключительно добровольный характер, уточнила сенатор. Каждый россиянин самостоятельно решает, когда ему оформить пенсионные выплаты.

Беспилотники попали в жилой дом в Саратове

Беспилотники атаковали Саратовскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. Один из дронов попал в жилой дом, разрушены несколько квартир, два человека погибли. В результате обстрела повреждения получили детский сад и больница.

В доме случился пожар Источник: Baza / Telegram

«В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было. Администрация города в оперативном режиме произведет замену», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В Минпросвещения определили даты зимних каникул для школьников

Официальные дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. При этом образовательное учреждение вправе самостоятельно определять сроки.

В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости важные детали предстоящих каникул:

общая продолжительность отдыха должна составлять не менее семи дней;

по федеральному календарному учебному плану предусмотрено девять календарных дней зимних каникул.

В Пензенский области бушует ледяной шторм

Пензенская область оказалась в условиях настоящего зимнего коллапса. Мощный снежный циклон, обрушившийся на регион, принес не только шквалистый ветер и мокрый снег, но и серьезные последствия для местных жителей.

Всю ночь бушевала стихия, которая не пощадила линии электропередачи. Из-за обрывов проводов массовые отключения электроэнергии начались уже под утро. Как рассказали «Осторожно, новости» жители Пензы, свет в их домах пропал около четырех часов утра и к утру так и не был восстановлен.

Не менее тревожная ситуация сложилась и на автодорогах. На трассе Тамбов — Пенза сильная метель и сложные погодные условия стали причиной масштабного дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, по цепной реакции столкнулось около 20 автомобилей.

В аварии пострадали шесть человек, среди них ребенок, сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко. Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Ярчайший метеорный поток Геминиды осветит небо

Роскосмос анонсировал пик метеорного потока Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря. При благоприятных условиях можно будет увидеть до 150 разноцветных метеоров в час.

Уникальное явление происходит ежегодно в декабре, когда Земля пересекает след астероида Фаэтон. Поток получил название от созвездия Близнецов (Gemini), где находится его радиант.

Оптимальное время для наблюдения — с 21:30, когда не будет мешать лунный свет. Лучше всего наблюдать поток в безлюдных местах с открытым небом.

Важные условия успешного наблюдения:

Отсутствие облачности

Удаленность от городских огней

Чистое небо

Астрономы отмечают, что Геминиды — один из самых ярких и интенсивных метеорных потоков, радующих наблюдателей разноцветными метеорами: жёлтыми, зелёными, красными и синими.

На борту российских самолетов появится интернет

Росавиация прорабатывает оснащение российских воздушных судов специальными терминалами для предоставления интернета на борту самолетов. Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Ядров.

Ведомство сопровождает проект в области сертификационных процедур. Терминал должен соответствовать определенным требованиям, поэтому доработки могут затронуть конструкцию самолета, отметил Ядров.

А вот будет ли интернет на борту бесплатным — пока неизвестно.

«Необходимо коммерцию считать», — заявил Ядров ТАСС.

Лукашенко помиловал 123 осуждённых, включая известных оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан различных стран. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «Пул Первого».

Среди освобождённых оказались известные белорусские оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико. Помилование произошло в рамках договорённостей с США. Официальная причина такого решения — стремление стабилизировать ситуацию в европейском регионе.

В сообщении пресс-службы указано, что помилованные были осуждены за различные преступления, включая:

Шпионскую деятельность

Террористические действия

Экстремистскую деятельность

Сотрудники Лувра готовятся к масштабной забастовке

Столица Франции может столкнуться с серьёзным событием: 200 работников Лувра приняли решение о проведении забастовки. Акция протеста запланирована на 15 декабря.

Основные требования бастующих связаны с необходимостью срочной реконструкции здания музея и улучшением условий труда. Об этом сообщил французский Минкульт.

Потенциальные последствия забастовки могут оказаться значительными. Если к акции присоединятся все 2100 сотрудников музея, это может привести к закрытию Лувра в самый разгар туристического сезона. В предпраздничные дни Париж традиционно привлекает множество отдыхающих со всего мира.

В Подмосковье потерпел крушение самолет

По предварительной информации, на борту находилось два человека, один из них пострадал, сообщили MSK1.RU в МЧС.

Инцидент произошел в Серпуховском районе вблизи аэродрома Новинки. Двухместный самолет разбился на взлете, преодолев всего три километра. Как сообщает РЕН.ТВ, у пострадавшего мужчины сломана нога, он находится в сознании.